Apenas han pasado unas horas desde que Isabel II dejara al Reino Unido huérfanos tras su fallecimiento. Pero la vida continúa y, después la muerte de la reina, se abre paso a una «nueva era», como ha señalado la primera ministra británica, Liz Truss: la del rey Carlos III. Este viernes, el hasta ahora Príncipe Heredero de la Corona británica ha pronunciado el discurso que probablemente será el más importante de su vida: el primero que hace en calidad de rey. «Mi madre ha sido una inspiración y el mayor ejemplo para mí y para toda mi familia», ha arrancado diciendo. «Junto con el dolor personal que sentimos en la familia, compartimos un profundo sentimiento de gratitud por los 70 años en los que la reina sirvió como reina». El ‘recién estrenado’ Carlos III se ha dirigido a los ciudadanos en un vídeo que ha sido retransmitido en televisión. En su emocionado mensaje ha reconocido la importante labor realizada por su madre durante 70 años al frente de la monarquía británica: «Tenemos la mayor deuda que cualquier familia puede tener para con su madre».

«Os serviré con lealtad, con respeto y con amor, tal y como he hecho toda mi vida. Por supuesto mi vida va a cambiar… Ya no será posible que dedique tanto tiempo a actividades caritativas, pero este trabajo continuará en manos de otros. Cuento con la ayuda de mi querida esposa, que ahora se convierte en reina Consorte. Sé que estará a la altura de las exigencias de su nuevo deber. Igual que el Heredero. Me sucede como duque de Cornualles y asume las responsabilidades que yo he asumido durante más de cinco décadas. Hoy me enorgullezco de otorgar ese título de Príncipe de Gales», ha destacado en su discurso en relación al Heredero al Trono, Guillermo de Inglaterra.

Ha llamado la atención que, además de dedicar unas palabras a su esposa, ha dedicado un cariñoso mensaje a su hijo menor, el Príncipe Harry y Meghan Markle: «Quiero expresar mi amor por Harry y Mehgan». No cabe duda de que el rey Carlos III ha lanzado un mensaje en el que la unión familiar dentro de su clan, así como su firme compromiso con la Corona han sido los ejes principales del discurso. Sus palabras han calado hondo en las redes sociales, donde de inmediato han aplaudido este conmovedora alocución.

Su primera jornada como rey de Inglaterra ha comenzado bien temprano en la mañana. Este viernes, rey Carlos y su esposa viajaron desde Balmoral (Escocia), donde murió la soberana, hasta Londres. Allí se han reunido con con la jefe de gobierno, Liz Truss, quien también se estrena como líder del pueblo británico por la puerta grande, ya que llegó al poder hace apenas una semana. Les acompañaba el duque de Norfolk, que es el encargado de los preparativos del funeral y los actos que se desarrollen durante los próximos días. El Rey, por su parte, decidirá la duración del luto nacional.

«Es un momento de la mayor tristeza para mí y mi familia», ha admitido el rey Carlos en su primer comunicado tras la muerte de Isabel II

Las primeras declaraciones oficiales de Carlos como monarca tuvieron lugar el pasado jueves, horas después de que se anunciase al mundo entero del deceso de su madre. «El fallecimiento de mi amada Madre, Su Majestad la Reina, es un momento de la mayor tristeza para mí y para todos los miembros de mi familia. Lamentamos profundamente el fallecimiento de un querido Soberano y una Madre muy querida. Sé que su pérdida se sentirá profundamente en todo el país, los Reinos y la Commonwealth, y en innumerables personas en todo el mundo», decía en un escrito que hizo público a través de las redes sociales.

Carlos III será proclamado Rey este sábado en los departamentos de Estado del palacio de St. James, ubicado en el distrito londinense de Westminster y construido por Enrique VIII entre 1531 y 1536 en estilo Tudor. La ceremonia, retransmitida en directo por televisión, estará presidida por Penny Mordaunt MP, Lord Presidente del Consejo de Adhesión. Se prevé que asistan unos 200 consejeros de los más de 700 que forman parte de esta entidad. Los actos arrancarán a las 10:00 horas (11:00 h en España). La jornada contará con la asistencia de su esposa Camilla como Reina consorte. Se trata de un acto de máxima relevancia, aunque mucho más discreto que la coronación. Esta celebrará en la Abadía de Westminster, aunque se desconoce aún la fecha exacta de la ceremonia. Podría tardar meses.

Este viernes, el repique de campanas se ha podido escuchar en miles de iglesias del Reino Unido, entre ellas, la abadía de Westminster, la catedral de St. Paul y el castillo de Windsor. También han tenido lugar 96 salvas de cañón, una por cada año de vida de la reina Isabel, en Hyde Park y otras estaciones del país.