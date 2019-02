Meghan reaparece en público tras la polémica carta escrita a su padre

Harry y Meghan reaparecieron anoche, radiantes y sonrientes, en una gala en el Museo de Historia Natural de Londres. Era la primera vez que se veía a Meghan en público tras salir a la luz la explosiva carta que le habría escrito a su padre el pasado verano, y que este ha dado a la prensa.

En la noche londinense

Hace unos días estallaba una nueva bomba en Buckingham y de nuevo tenía que ver con Meghan: Thomas Markle contraatacaba haciendo pública una carta de cinco páginas, escritas a mano, que publicó The Mail On Sunday el pasado domingo. En ella le instaba con duras y claras palabras, entre otras cosas, a que parase de hablar de su marido y ella.

Una apuesta total al blanco

Anoche Meghan plantaba cara a todo. Y lo hacía vestida completamente de blanco, símbolo de pureza. Un vestido de cuello vuelto de Calvin Klein y un abrigo de Amanda Wakeley, junto a unos salones de ante en color verde oliva.

Embarazadísima

La joven, de 37 años, se encuentra ya en su séptimo mes de embarazo, lo cual es innegable dada su abultada barriguita. A finales de abril o principios de mayo, según confirmó la pareja extraoficialmente, Harry y Meghan verán la carita de su primer hijo.

Un moño a lo Audrey Hepburn

Meghan, que sigue recurriendo a su clásico gesto de tocarse la tripita como signo de protección, mostró su mejor rostro posible. Peinada con un moño con raya lateral, volumen en la nuca y mechón pegado, tipo años 60, recordaba a una Audrey Hepburn moderna.

Sonrisas a pesar de todo

Enfocada totalmente en sus tareas oficiales como duquesa de Sussex (la mayoría tienen que ver con actividades benéficas), Meghan brindó su bonita sonrisa ante las cámaras. Quizás la procesión iba por dentro. Hay que recordar que su padre se vio ‘impelido’ a sacar la carta tras las declaraciones de cinco amigas de Meghan en la revista People, en las que la defendían del “acoso global” que creen que está sufriendo, y más estando embarazada, lo que le estaría provocando un “trauma emocional”.

Su problemática relación familiar

Respecto a la relación con su familia paterna, las cinco voces (anónimas) aseguraban que sus hermanos mayores “nunca han formado parte de su vida” y que su padre “sabe cómo estar en contacto con ella, pero nunca la llama ni la escribe. Es tremendamente doloroso”.

“Me has roto el corazón en mil pedazos”

En el documento aportado por Thomas Markle, que su hija le habría enviado en agosto, tras no acudir este a su boda con Harry, el pasado 19 de mayo, donde él tendría que haber ejercido de padrino, la duquesa le dice: “Me has roto el corazón en mil pedazos, no solo porque causas un dolor innecesario e injustificado, sino por no contar la verdad cuando en realidad eres un títere en todo esto”.

“Deja de explotar mi relación con mi esposo”

Meghan le recrimina especialmente sus palabras en la prensa hacia el príncipe Harry, a cambio de dinero: “Quizás lo más doloroso fue escuchar los ataques que has realizado contra Harry, que no ha podido ser más paciente, amable y comprensivo contigo. Deja de mentir y de explotar mi relación con mi esposo”.

“Nunca me llamaste para decirme que no vendrías a la boda”

Meghan aclara otro punto sobre el que había cierta confusión. Según lo que había contado Thomas Markle en entrevistas anteriores, su hija sabía que no asistiría a su boda. Sin embargo, en la carta de Meghan se puede leer: “Nunca me llamaste para decirme que no vendrías a mi boda. Solo te he amado, protegido y defendido, ofreciéndote todo el apoyo financiero que puedo, preocupándome por tu salud. Así que cuando la semana de la boda leí en los tabloides que habías tenido un ataque al corazón fue horrible. Te enviamos a alguien a tu casa, pero dejaste de contestarme al teléfono y elegiste hablar con los periódicos”.

Un matrimonio muy unido

La carta de Meghan a su padre no puede ser más emotiva, y ella sale reforzada al pedirle, simplemente, “si me quieres, como le dices a la prensa, por favor, para”. Lo curioso es que Thomas Markle, que pretende reconciliarse, le ha sugerido que se hagan una foto los tres juntos (Harry, Meghan y él), “para que todo el mundo lo veo”. Justo lo que la duquesa no quiere, al preferir la vía estrictamente privada. El hecho es que, a pesar de los duros momentos, Harry y Meghan se mantienen muy unidos, y felices a la espera de tener a su primer hijo en brazos.

