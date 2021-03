Meghan Markle ya no se calla. La mujer del príncipe Carlos ha dicho lo que siempre ocultaba sobre la reina Isabel II y no duda en acusarla de movilizar a su equipo para que inventen mentiras sobre ellos para denostar su imagen pública y convertirles en diana de todas las críticas. Estas son sus durísimas palabras

Nerviosismo en Buckingham. La operación de corazón del duque de Edimburgo mantiene a la familia real británica en vilo, pero quizá lo que más preocupa ahora en palacio no es la salud del marido de la reina Isabel II, sino frenar como sea las declaraciones de Meghan Markle sobre lo que ha vivido en la corte británica, llegando incluso a quejarse del “bullying” al que ha sido sometida por las entrañas de la casa real para desprestigiarla con mentiras. Unas durísimas declaraciones realizadas a corazón abierto a Oprah Winfrey, en presencia del príncipe Harry, y que verán la luz, si no consiguen paralizar su emisión, este domingo 7 de marzo en la CBS.

La cuenta atrás ha comenzado y la expectación es máxima de cara a la entrevista más jugosa jamás concedida por los duques de Sussex, que amenaza con desestabilizar a la familia real británica y todos sus miembros. Oprah Winfrey es una estrella de la televisión estadounidense y se ha labrado esta fama gracias a su soltura a la hora de conducir entrevistas en las que sus preguntas nunca caen en saco roto. No tiene reparos en ahondar allá donde sus entrevistados no quieren entrar y robar declaraciones impactantes, como así ha vuelto a suceder con el príncipe Harry y especialmente con su esposa, Meghan Markle.

En el primer adelanto de la entrevista, filtrado por la cadena el pasado lunes, era el príncipe Harry el protagonista. Sin embargo, el avance de la entrevista de este jueves es Meghan Markle quien copa todos los titulares por sus sinceras declaraciones, sin filtros y cargados de reproches hacia la reina Isabel II y el equipo que trabaja bajo sus órdenes. “¿Cómo te sientes acerca de que el Palacio de Buckingham te escuche contar tu versión?”, preguntaba la presentadora a Meghan Markle, cuya respuesta anticipa que su sentimiento hacia la familia de su esposo es agridulce, aunque quizá más amargo: “No sé cómo ellos podrían esperar que, después de todo este tiempo, estaríamos simplemente callados si La Firma (término usado para hablar de la casa real británica) está jugando un rol activo para perpetuar mentiras sobre nosotros”. Bomba.

Meghan Markle acusa al equipo de Isabel II de mentir sobre ella

Meghan Markle, en el nuevo avance de su entrevista, carga con dureza contra Isabel II y el equipo que capitanea, a quienes acusan de activar la maquinaria para expandir mentiras sobre ellos y dejar que la opinión pública se cebe con su maltrecha imagen pública. Una dura acusación que no teme realizar en público porque, como añade, “y si esto conlleva el riesgo de perder cosas, hay mucho que ya se ha perdido”. Meghan Markle ya no está dispuesta a callarse ante lo que considera un acto cercano al “bullying” y que ha puesto su vida patas arriba. Unas palabras que traerán mucha cola en los próximos días y que vienen respaldadas por el propio príncipe Harry, que temía que el acoso al que se vio sometido su madre, la princesa Diana de Gales, lo heredase la familia que ha formado junto a Meghan Markle y que pronto recibirá un nuevo miembro.

“Mi mayor temor era que la historia se repitiera”, asegura el príncipe Harry en el primer adelanto de su entrevista con Oprah Winfrey y en la que habla sobre la muerte de su madre el 31 de agosto de 1997 y cómo eso le ha marcado de por vida. El duque de Sussex también reconoce que “apartarse de la Familia Real británica fue un proceso increíblemente duro” y que no hubiese sido capaz de dar este paso si no contase con el apoyo incondicional de Meghan Markle: “Fue un alivio contar con ella”. Harry no tiene miedo a la repercusión de su entrevista y, de hecho, confiesa que dar este paso le ha liberado en cierto modo: “Estoy realmente aliviado y feliz de estar sentado aquí, hablando contigo con mi esposa a mi lado, porque no puedo ni empezar a imaginar cómo debe haber sido para ella pasar por este proceso sola hace tanto años, porque ha sido increíblemente difícil para los dos, pero al menos nos tenemos el uno al otro”, admite el príncipe Harry, comparando su situación con la vivida por su madre, que hizo este mismo camino sola cuando decidió separarse de su marido, el príncipe Carlos, enemistándose con toda la familia real británica.

Unas confesiones, las del príncipe Harry y Meghan Markle, que ya en sus adelantos está causando sensación y un gran revuelo. Tanto, que ya hay voces que piden que se cancele la emisión de la entrevista prevista para este domingo 7 de marzo, aunque difícilmente se podrá frenar una apuesta segura como esta de la CBS. Incluso la entrevistadora, Oprah Winfrey, quedó escandalizada con ciertas declaraciones que escuchó a lo largo de la conversación: “Habéis dicho algunas cosas bastante impactantes”, llega a decir y que sirven como cebo para la emisión que ya todos tenemos apuntada en agenda.