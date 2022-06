Los pomposos festejos del Trooping the Colour, la tradicional ceremonia anual que marca el cumpleaños oficial de Isabel II han agotado a la soberana. Cansada y con molestias físicas tras el esfuerzo realizado este jueves en el palacio de Buckingham, no asistirá a los actos religiosos previstos para este viernes con motivo de su Jubileo de Platino. La reina tenía previsto asistir al servicio en la Catedral de San Pablo de este viernes. Pero, para tristeza del pueblo británico, no podrá ser. «La Reina ha disfrutado mucho del desfile de cumpleaños y del Flypast de hoy, pero ha experimentado algunas molestias», anuncia un comunicado de prensa emitido desde palacio.

