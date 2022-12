Harry y Meghan estallan la traca final. Netflix ha lanzado hoy la última entrega de su documental, los tres capítulos definitivos en los que relatan y justifican su salida de la primera línea de los Windsor, las tensiones con la familia y su conquista de la libertad en su nuevo hogar en California. Tras un avance en el que la pareja subía el tono, con contundentes afirmaciones, hoy por fin se conocen más porqués de la polémica escisión de los duques de Sussex.

El príncipe Harry y Meghan Markle explican en estos nuevos episodios cómo la institución monárquica tenía un trato diferente con ellos respecto a su hermano, el príncipe Guillermo. «Mentían para proteger a mi hermano, pero no mentían para protegernos a nosotros», dice él. Según la pareja, se filtraban informaciones interesadas y falsas para desacreditarlos. «No es que me echaran a los lobos, me metieron en la boca del lobo», remata Meghan.

Harry se graba con su móvil en el avión que le llevaría de regreso a Canadá, la primera residencia en la que vivió junto a su esposa tras el Megxit, y asegura estar «en el vuelo de la libertad». Los duques de Sussex inciden en que hay una conspiración contra ellos desde el palacio de Buckingham y desde la prensa británica para utilizarlos como «chivos expiatorios» en caso de que otros miembros de la realeza decidan marcharse.

En el capítulo 4, Meghan Markle dice que los ‘royals’ se vieron revolucionados por su presencia, porque no era como ellos y que tenía que ver con el hecho de que era mestiza. Incluso cuenta que uno de los asistentes de la reina Isabel llegó a compararla con un «organismo extraño invadiendo un pescado»: «¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo aquí? No se parece a nosotros, no se mueve como nosotros. No nos gusta. Apartémosla de nosotros», concluye la duquesa.

Para el matrimonio, tanto el ahora rey Carlos, como Guillermo y Kate estaban celosos de su popularidad y los odiaban «por robarles el foco». Ni corto ni perezosos, asumen que ellos hacían «mejor» el trabajo, lo cual confundía a la institución, ya que después de su boda en 2018 trataban a Meghan «como una estrella de rock».

En este sentido, el príncipe Harry continúa comparando a su esposa con su fallecida madre, Diana de Gales, quien eclipsó a los demás ‘royals’, pese a no haber nacido para ello. Según revelan, uno de los detonantes que les puso bajo ‘sospecha’ fue su viaje oficial a Australia, en octubre de 2018. Entonces se confirmó el embarazo de Meghan y todo fue tan bien que «el palacio se sintió increíblemente amenazado».

