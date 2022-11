Se avecinan tiempos revueltos en la Casa Real británica. El próximo 6 de diciembre, el príncipe Harry y Meghan Markle recibirán el premio Robert F Kennedy a los Derechos Humanos, que será entregado en Nueva York. Un galardón muy especial que no hará otra cosa que avivar todavía más la actual crisis familiar que hay entre los duques de Sussex y el resto de la Familia Real británica. El motivo de recibir este galardón no es otro que el hecho de haber denunciado públicamente el racismo recibido por parte de la monarquía británica. Un hecho que tuvo lugar durante la polémica entrevista que Meghan Markle concedió a Oprah Winfrey.

En su charla con la presentadora, la que fuera actriz de ‘Suits’ hizo referencia a la preocupación de alguien del clan Windsor que se preguntó «cómo de oscura» podría ser la piel de Archie, el hijo del matrimonio, que no tiene ningún título real.«¿Cómo te explicaron que tu hijo no iba a ser príncipe», preguntaba Oprah a la exactriz. «Me lo dijeron cuando estaba embarazada, no se le iba a dar seguridad ni título. Además, las conversaciones cuando estaba embarazada eran sobre cómo de oscura iba a ser su piel», aseguraba Meghan. Ahora, esta denuncia pública va a ser galardonada.

Aseguran que la denuncia que hicieron Meghan Markle y Harry fue «algo heroico»

Kerry Kennedy, hija del fallecido senador estadounidense y organizadora de dicho evento, considera que este hecho y las palabras de Meghan son valientes y meritorias de distinción. «Pocos tendrían el coraje de cuestionar a sus familiares sobre la estructura de poder que mantiene y esto es lo que han hecho Meghan Markle y el príncipe Harry. Fueron a la institución más antigua de la historia del Reino Unido y les dijeron que lo estaban haciendo mal. Algo heroico que ha abierto una brecha», declaraba la activista al periodista Gustavo Egusquiza. Además también ha revelado que otro de los galardonados será Volodímir Zelenski, Presidente de Ucrania, como ejemplo de resistencia y compromiso con la libertad en la guerra que su país mantiene con Rusia.

Los planes de los duques de Sussex a corto plazo

Este galardón no es el único motivo que avive la guerra entre los duques de Sussex y el resto de familiares. Los planes de Meghan y Harry van más allá. El próximo 10 de enero sale a la venta el libro del duque de Sussex bajo el nombre de ‘Spare‘, que ha escrito junto al autor norteamericano J.R Moehringer. En este hablará sobre su relación sentimental, pero también la familiar, la cual se ha visto muy resentida en los últimos tiempos. Hablará de su pasado y su presente, su papel como padre y de instantes como cuando fue representante de la Casa Real Británica. Tras la muerte de Isabel II, Harry pidió hacer modificaciones en algunos episodios de este libro, lo que ha retrasado su publicación.

Además, también está previsto que antes de que termine el año vea la luz la serie que Netflix ha preparado sobre su vida a pesar de los intentos del príncipe Harry de paralizar la emisión. Por su parte, Meghan Markle continúa trabajando en su podcast Archetypes, en el que habla de algunos de los aspectos más íntimos sobre ella.