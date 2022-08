Trágica noticia con la que ha amanecido Camilla Parker Bowles este viernes. La mujer del príncipe Carlos de Inglaterra ha conocido en la mañana de este viernes que su primo, el aristócrata Charles Villiers, de 59 años, ha sido encontrado muerto en un hotel del centro de Londres. Por el momento la noticia está siendo tratado con todo el cuidado posible, pues las primeras informaciones reveladas por los medios británicos apuntan a que no hay signos de violencia y que podría tratarse de un suicidio, pues informan de que el aristócrata venía arrastrando una profunda depresión desde tiempo atrás.

Ha sido la propia policía metropolitana de Londres la encargada de dar a conocer el fatal hallazgo del cadáver de Charles Villiers, primo de la duquesa de Cornualles. Su cuerpo ha sido encontrado en una habitación del exclusivo hotel Durrants de la capital británica, situado en el elitista barrio de Marylebone, por una empleada del servicio de limpieza. Por el momento quieren mantener la precaución a la hora de hablar de las circunstancias que han rodeado a su fallecimiento, pero las pistas van dirigidas a que podría haberse quitado la vida tras verse inmerso en una depresión. Una tristeza profunda que le habría sobrevenido tras su polémico y millonario divorcio de Emma en 2014, el cual fue costoso económicamente y también a nivel personal, pues la guerra entre ellos fue dura en los tribunales.

Las autoridades policiales confirmaron su muerte el pasado 18 de agosto, pero no ha sido hasta ahora cuando han dado a conocer la trágica noticia de la muerte del primo de Camilla Parker, pues no querían que la atención mediática y el revuelo popular entorpeciese las labores de investigación. El hecho de que ocho días más tarde del suceso ya hayan compartido la noticia con el mundo, puede ser indicador de que han llegado a una conclusión sobre los motivos de su defunción, de ahí que algunos medios británicos se hayan atrevido a dar por cierto la posibilidad del suicidio. Y es que no hay indicios de violencia ni delito alguno en la habitación, ni nada que despierte “sospecha” de asesinato: “En estos momentos la muerte de este hombre se trata como inesperada, pero se está investigando como exenta de sospecha”, aseguran en un comunicado de prensa emitido por Scotland Yard, lo que muchos han entendido como un eufemismo de suicidio.

El primo de Camilla Parker Bowles era considerado como “encantador”, hasta que la separación de su mujer Emma y el divorcio dos años después terminó por sumirle en una depresión en 2014. Se vio presionado económicamente, pues debía entregarle a su mujer una jugosa cuantía de dinero en concepto de manutención que ascendía a 10.000 dólares. No pudo hacer frente al pago y en 2015 su mansión fue embargada, de ahí que viviese en el hotel en el que ha sido encontrado sin vida gracias a la ayuda de sus amigos más íntimos. Una ayuda inestimable, teniendo en cuenta que una habitación en el hotel está valorada en 300 libras la noche.