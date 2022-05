Como cada mes de mayo (si nada lo impide) llega la Feria del Libro de Madrid. Una ocasión única para que autores y lectores se conozcan e intercambien impresiones. Entre esas lectoras apasionadas está la Reina Letizia y siempre que ha podido, ya sea de forma oficial o privada, allí la hemos visto, recorriendo arriba y abajo las casetas instaladas en el parque del Retiro.

Su relación pública con la feria ha sido más bien intermitente: no ha acudido a su inauguración en todas las ediciones desde que forma parte de la realeza, y a algunas ha ido en solitario y otras acompañada por el Rey Felipe. Lo que sí sabemos de cierto es que esta edición de 2022 ella no falla y por eso vamos a repasar cómo han evolucionado todos sus looks ‘página a página’.

Su debut fue en 2005, es decir, un año después de su boda con Don Felipe y siendo aún Princesa de Asturias. Un conjunto de chaqueta clásica y pantalón pirata blancos sirvieron como ‘primera línea’ de su presentación en este evento. Atención a los apuntes en verde con el top, las bailarinas y el bolsito joya de mano. Un look de la época que seguía las pautas de estilo de Letizia en aquellos tiempos, plagados de diseños de Felipe Varela y poco más. Mirándolo críticamente, el salto es cualitativo: ¡Letizia ha mejorado en todo!

Habría que esperar hasta 2012 para volver a verla en la Feria del Libro. Para entonces ya se había obrado su primer gran cambio gracias a la rinoplastia y algunos otros retoques estéticos. Letizia optó de nuevo por unos pantalones blancos, pero extralargos (mucho más favorecedores), taconazo con plataforma y top amarillo con escote drapeado.

Durante los tres años siguientes nos quedamos en blanco. Hasta su reaparición estelar en la edición de 2016, para la que la ya proclamada Reina Letizia eligió un estilismo de corte lady, con faldita tableada y top de punto fino rosa, todo de Hugo Boss. También los grandes pendientes trataban de aportar un brillante punto y final.

Al año siguiente, en 2017, subió la apuesta rompiendo todos los esquemas previos. Lo logró estrenando un conjunto fluido de top sin mangas y pantalón con pinzas de la firma catalana Sita Murt, especialista en este tipo de punto ligero. Los complementos, sandalias, bolso y pendiente, todos combinados en granate (incluso sus labios pintados a juego). En definitiva, un subrayado sobresaliente.

Letizia causó baja de la cita literaria en 2018, pero la retomó en 2019. ¡Y casi como una juvenil colegiala! Con top blanco sin mangas y cuello subido, falda vaquera de Hugo Boss y sandalias de tacón medio cuadrado de Mint&Rose.

En 2020 la Feria del Libro no se celebró a causa de la pandemia. Volveríamos a ver a Letizia de nuevo en El Retiro en septiembre de 2021, celebrada un poco más tarde de lo habitual, pero una edición muy bienvenida dados los acontecimientos.

La Reina Letizia asistió con un vestido de línea lápiz, sutilmente ajustado a su figura, en un alegre estampado puntillista en tono azul de Hugo Boss, junto a unas sandalias destalonadas moradas de Carolina Herrera.

Visto lo visto, se puede considerar a la marca alemana como su favorita para esta cita. Lo cierto es que estaba espléndida y catalogamos este look como el mejor de todos hasta la fecha. Aunque todavía había que utilizar la mascarilla, Letizia estaba radiante y feliz de volver a desenvolverse entre obras, libreros y escritores. Un colofón digno de premio al que se suma el de este viernes, cuando inaugure la 81º Feria del Libro de Madrid.