La desescalada avanza y los Reyes Felipe y Letizia cada vez pueden realizar más salidas y visitas presenciales fuera del palacio de La Zarzuela. Si hablamos del estilo de Doña Letizia, esto no puede ser más bienvenido. Adiós (o hasta luego) a todos esos modelos aburridos de oficina para las videoconferencias, siempre con chaqueta y pantalón; hola a prendas nuevas y con más ‘alegría’. Ha sido el caso de este viernes, cuando Sus Majestades han visitado las naves del Matadero de Madrid, un complejo cultural que aglutina cine, teatro, arquitectura, música, etc. Hoy Letizia se ha levantado con ganas y nos ha regalado un estreno de lo más apetecible.

Aquí puedes ver la visita de los Reyes en vídeo:

La Reina ha lucido un vestido midi de efecto ‘wrap’, es decir, envolvente, pero con la originalidad de que está confeccionado en punto de canalé. Lo cual significa que se ajusta, bastante, y resulta de lo más sugerente, por no decir sexy. Hacía mucho que no veíamos a Letizia en esta faceta que, por qué no decirlo, ya echábamos de menos. Solo se había puesto una vez otro vestido durante el periodo de emergencia sanitaria. Curiosamente un diseño del mismo corte, pero de lunares en blanco sobre negro, de Carolina Herrera, que ya había estrenado a principios de año.

Y es que estaba realmente favorecida. Este nuevo modelito lleva el camino de muchos otros que se han agotado tras lucirlo ella. Pues bien, el «efecto Letizia» ha tocado esta vez en Massimo Dutti. Sí, el vestido es de la firma de Inditex y cuesta 79,95 euros, un precio más que razonable para ir así de guapa y que te sirve lo mismo para una salida de cóctel o incluso más informal combinado con deportivas, una opción absolutamente de tendencia.

La Reina Letizia no ha sido tan atrevida como para eso, ni tampoco había necesidad. En su lugar ha vuelto a calzarse los tacones: unos salones destalonados de piel de pitón de Magrit. También estos últimos meses sus pies se han acostumbrado a la comodidad de los mocasines para estar por casa, pero hay que reconocer que los tacones elevan este look en todos los sentidos.

A continuación os explicamos todos los detalles…