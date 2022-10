La Reina Letizia pone el broche de oro a la primera jornada de su Visita de Estado a Alemania. Y a lo grande, con uno de esos looks que no se olvidan… aunque en este caso sea reciclado. De largo, aunque sin tiara por tratarse de un país republicano, la consorte ha brillado de manera espectacular como nuestra mejor embajadora. Un vestido capa de Stella McCartney que hizo historia hace cinco años y unos pendientes de rubíes acaparan el foco. Por no hablar de los impresionantes taconazos que se ha calzado, que muy cómodos no parecían… ¿Quién dijo dolor?

Letizia ha comenzado el día de azul petróleo y ha acabado subiendo en intensidad hasta el rojo más rojo del Pantone. Acompañados por el presidente de la República Federal, Frank-Walter Steinmeier, y su esposa, Elke Büdenbender, los Reyes han posado a pie de escalera con alfombra roja (al estilo de las galas de Hollywood) en el Palacio de Bellevue.

La Reina destacaba entre el resto (todos de negro) con su vestido capa, que estrenó en La Haya en 2017 para asistir al 50 cumpleaños del rey Guillermo de Holanda. Entonces se resaltó como dato anecdótico que a Letizia se le mancharon los dientes de carmín. Esta vez todo ha ido bien por ese lado.

Al igual que entonces, la Reina se ha decantado por los mismos pendientes: unas impresionantes piezas cuyo origen permanece en el cajón de los misterios. Los estrenó en febrero de aquel 2017 y se componen de 216 diamantes en cascada y 12 rubíes.

Bajando, bajando, llegamos a los pies de la Reina Letizia con su metatarsalgia y el neuroma de Morton. Hoy nos tenemos que compadecer de ella, porque ha lucido tacones durante todas las actividades… y eso debe doler. Pero para esta cena de gala, además, ha estrenado no unos simples tacones altos, sino más bien unos taconazos tipo rascacielos. Unas sandalias doradas de finísimo tacón y con plataforma que firma Jimmy Choo (750 euros). La cartera de mano también era dorada. De Magrit.

Por lo demás, podemos observar que las buenas temperaturas han continuado en la noche berlinesa. Letizia con un brazo al aire, sin problema. El otro resguardado bajo la capa, perfecto. Mitad y mitad.

Este martes los Reyes llevarán a cabo una intensa agenda en Berlín durante la mañana (con visita a la Puerta de Brandeburgo incluida) y ya por la tarde se desplazan a Fráncfort para inaugurar su prestigiosa Feria del Libro, donde España es el país invitado. Por la noche, los Reyes finalizan ofreciendo una recepción en honor del presidente de Alemania y su esposa. El miércoles concluyen su viaje en esta misma ciudad, desde donde regresarán a España.