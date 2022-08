La Reina Letizia interrumpe sus vacaciones propiamente dichas para ejercer como anfitriona. Una muy brillante y poderosa, que por primera vez recibe ‘en casa’. Y es que los Reyes han abierto el palacio de Marivent para acoger la tradicional recepción con las autoridades y representantes de la sociedad balear, que hasta ahora siempre había tenido lugar en el palacio de La Almudaina. Mallorca, la noche y las estrellas… Y un nuevo look de la soberana con el que nos deja asombrados, pues vuelve a innovar como más nos gusta.

Esta gala suele ser el punto culminante de las vacaciones oficiales y para ello Letizia suele darnos un plus de estilo. Eso sí, siempre teniendo en cuenta el momento y el lugar. Es decir, que no podemos esperar tiros largos ni grandes joyas. No sería apropiado. La etiqueta marca un tipo cóctel y eso es lo que nos ha brindado la Reina.

Su nuevo vestido nos cautiva. Para empezar por ese sensual escote Bardot, con los hombros al aire, y además por el color elegido: un naranja que nos aporta vitaminas en este caluroso verano y que se materializa en un animado estampado. Para rematar ha estrenado unas alpargatas de cuña en el mismo tono, cómo no, que nos indican que nos encontramos de veraneo en una isla.

Hasta el momento contamos tres apariciones para Letizia en Mallorca con tres estrenos. Nos encantaron su vestido lencero de &Other Stories para una gala de cine y la falda de típica tela de lenguas de Pablo Erroz (pincha aquí para ver cómo se hizo) para posar con su esposo y sus dos hijas en Valldemossa. La Reina Letizia está muy bronceada, en forma y de excelente humor. Para muestra, esta simpática escena que protagonizó con unas compañeras periodistas.

La agenda conjunta de los Reyes finaliza aquí, aunque evidentemente aún nos quedan por delante varios días de veraneo real con alguna que otra sorpresa no anunciada. Posiblemente la Familia Real alargue su estancia hasta el próximo martes en la isla. Así que esta no ha sido la última palabra de Letizia…