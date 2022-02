La Reina Letizia retoma su agenda tras el positivo por coronavirus del Rey Felipe. Una situación que ha provocado la cancelación de la agenda del monarca durante una semana, pero no así la de la consorte. A la vista está. Letizia está ‘al mando’.

Como ya informó la Casa Real, tanto Doña Letizia como su hija, la Infanta Sofía, se encontraban bien. Después de seguir los protocolos sanitarios y las pruebas oportunas, se ha considerado que la Reina puede seguir trabajando de cara al público. Y así ha sido.

Hoy ha visitado el centro de protonterapia del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, en la localidad de Pozuelo de Alarcón. La expectación era máxima y era obvio lo primero que se le ha preguntado al llegar al lugar.

¿Cómo está el Rey?: «Está bien, gracias», ha sido su respuesta. «Todo muy bien», ha repetido ante la insistencia, agradeciendo el interés con sus gestos. Pero aparte de alegrarnos por verla con salud y mejor aspecto, vamos a lo que vamos: su look.

En su anterior salida nos encantó su nueva cazadora de Hugo Boss. Y esta vez Letizia nos vuelve a dar otra alegría. Porque se ha venido arriba y parece cumplir eso de ‘al mal tiempo, buena cara’. Es una buena estrategia.

Todo gracias a un vestido nuevo, midi, con estampado floral, y lazada al cuello. Un lady reinventado para animarse y animarnos. Es de Massimo Dutti, perteneciente a una colección de hace tres años.

Guarda ciertas similitudes con otro de la misma firma que ya le habíamos visto (arriba en la foto), pero el de hoy es mucho más atinado. El anticipo de la primavera perfecto, pero sin pasarse, pues los colores son de transición. Eso sí, menos mal que las temperaturas en la capital están siendo inusualmente suaves, porque es un vestido bastante ligero y ella iba sin abrigo ni chaqueta ni medias.

Por cierto, Letizia se ha calzado unos salones de ante beige de Carolina Herrera que incluyen una ligera plataforma. Últimamente recurre mucho a este truquito para caminar mejor. Los tacones se pagan…

De adornos, unos pendientes de aro dorado grandes y su anillo de Karen Hallam. Sin cartera ni bolso. Pelo suelto con raya al medio y bien brillante. Ya no es ninguna novedad ni sorpresa, pero no está de más dedicarle unas palabritas a ese mechón de canas que, verdaderamente, ha hecho de su look capilar algo más interesante.

Conclusión: lo bonito de este estilismo es que la Reina ha ido al grano. No había más que poner el foco en este precioso vestido. Letizia ha brillado en una reaparición que venía cargada de intenciones por la reciente noticia del Rey, pero que ella ha sabido gestionar con sencillez y una elegante discreción. Y de paso ya tiene en el vestidor un práctico modelo primaveral, que sin duda volveremos a ver.

Así termina el trabajo por esta semana. El Rey Felipe por ahora estará confinado al menos hasta el próximo miércoles. Así que hasta entonces Letizia proseguirá con su agenda en solitario.