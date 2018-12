1 29. Las tiaras de ‘estreno’

Por último, o no, rescato sus grandes ‘momentos joya de 2018’. Letizia ha utilizado más que nunca las llamadas Piezas de Pasar, legadas por la reina Victoria Eugenia. Los pendientes de chatones y las pulseras de Cartier se han llevado la palma. Vamos, que no han tenido tiempo de coger polvo… Pero he de resaltar otro dato, y ha sido el uso de las dos últimas tiaras de la Casa Real (de las 7 en total) que le faltaba por sacar: en abril se ponía la Tiara Cartier junto a otro estreno, el polémico vestido de perlitas de Ana Locking; y en noviembre debutaba con la Tiara Rusa, junto a un traje ya conocido de terciopelo de Felipe Varela. Con ambas piezas brilló como una Reina a la antigua usanza y, por supuesto, en sendos Banquetes de Estado celebrados en el Palacio Real. ¿Qué mejor? Me despido, de momento, entre sus moquetas, tapices y lámparas de araña, pero no sin antes proponeros un juego. Me han salido 29 tendencias. ¿Alguien se anima a sacar a la palestra la número 30?