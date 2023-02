El significativo cambio de la Reina Letizia para despedirse de Angola

Del blanco al rojo. La Reina Letizia ha amanecido estrenando un traje de sahariana blanco con cuadritos vichy para visitar una maternidad junto a la primera dama de Angola, pero no se ha quedado ahí. Los actos programados posteriormente inducían a pensar en un cambio (máxime cuando los Reyes iban a visitar la Asamblea Nacional del país) y así ha sido. Y el look que ha escogido la consorte para decir adiós a esta Visita de Estado está cargado de símbolos. Un look que apuesta todo al rojo, de la cabeza a los pies y pasando por las manos, con el que Letizia recupera su color fetiche y uno de los que identifican a la Marca España.

Después de un par de estilismos en blanco y negro, también nos alegramos sobremanera de sacar colores más animados de su maleta. Recordemos que bajó del avión vestida de dulce rosa. La Reina Letizia ha tirado esta vez de uno de sus mejores comodines: un vestido midi y fluido, con drapeado lateral y botoncitos en las mangas, que estrenó en junio de 2020 para una visita al Museo del Prado. En septiembre de 2021 se lo volvió a poner. Lo firma Massimo Dutti.

Una de sus grandes virtudes es que parece un dos piezas debido al efecto ablusado de la parte superior, pero no. Lo cierto es que este trampantojo le da un giro más contemporáneo a un diseño que guarda muchas similitudes con otros vestidos suyos. Es lo que marca la diferencia. Ni qué decir tiene que este color tan vibrante siempre le favorece a la Reina.

Al igual que en aquella ocasión, Letizia se ha dejado de experimentos y se ha lanzado al Total Red sin complejos. En sus pies vemos unas sandalias destalonadas de Carolina Herrera (el mismo modelo que tiene en muchos colores). Anoche lució los negros para la recepción con la colectividad española. En la mano llevaba una cartera de piel abullonada con cierre dorado de tipo pellizco que es nueva.

Otro puntito rojo relucía en sus orejas con unos pendientes de diamantes y rubíes de Gold&Roses, pertenecientes a la colección I AM RED, con las que la marca hace una declaración de "amor, belleza y libertad". Son modernos y animan bastante el rostro.

Los Reyes se han trasladado desde la Asamblea Nacional hasta el Palacio Presidencial, donde ha tenido lugar la ceremonia de despedida oficial con honores. Letizia ya iba preparada, inconfundible y sobresaliendo toda vestida de rojo. Visto lo visto, la Reina abandona Angola con un adecuado balance de estrenos y reciclajes. Poco gasto, óptimo resultado.