Con el frío a la vuelta de la esquina, estas son las cosas que debes hacer para proteger la piel y el pelo para que sufran lo menos posible

Aunque todavía estamos viviendo este «veroño» que hace que no sepamos qué ponernos cuando nos levantamos por la mañana, tenemos que aceptar que, antes o después, el frío llegará a nuestras vidas. Estamos disfrutando de los últimos resquicios de sol y por este motivo, no prestamos atención a cuidar nuestra piel de cara al invierno. Pero, ¡STOP! Sigue leyendo este artículo para que no te pille de imprevisto. Te contamos los mejores consejos para protegerte del frío.

El invierno y el frío provocan que nuestro cabello y piel se puedan ver afectados por las frías temperaturas. Pieles irritadas, rojeces, descamación, sequedad… son algunos de los efectos que se pueden dar durante esta época del año, pero cambiar algunas de nuestras rutinas y adaptarlas al frío puede ayudarnos a lucir una piel y un pelo espectacular.

Consejo 1: La limpieza es un paso imprescindible

El frío tiene un enorme poder deshidratante, en esta época del año la piel está más seca y tirante por lo que la hidratación cobra un papel fundamental, pero antes de hidratar hay un paso previo que es imprescindible para tu piel: la limpieza.

Es imprescindible realizar una limpieza facial en profundidad que actúe limpiando y descongestionando la piel, dejando un aspecto suave, terso y preparando la piel para el siguiente paso.

Consejo 2: La hidratación es fundamental en invierno

Otro de los consejos fundamentales para el frío es la hidratación. Es el paso fundamental en nuestra rutina de invierno, mantener la piel constantemente hidratada para evitar descamaciones por el frío. La hidratación facial de To Be Aguilar Delgado es el tratamiento que sus expertas nos recomiendan.

La Doctora Aurora Rodríguez – Huergo, directora médica del centro, nos asegura que se trata de un procedimiento fundamental para frenar la pérdida de hidratación que sufre nuestra piel y además, es también la causante del envejecimiento prematuro. Se aplican microinyecciones de ácido hialurónico, una sustancia que el propio cuerpo produce por lo que este proceso es completamente natural y consigue mejorar la elasticidad, la hidratación y la textura.

Además de aplicar este tratamiento hidratante es importante aplicar productos hidratantes en nuestras rutinas mañana y noche, y evitar el uso de agua caliente para el rostro, ya que favorece a la deshidratación.

Consejo 3:Cuida tu cabello para que no sufra encrespamiento

No es un secreto que el cabello sufre mucho con el calor y el exceso de exposición solar, pero con las bajas temperaturas el pelo también sufre. ¿Su principal problema? El encrespamiento.

‘La causa principal del encrespamiento es la falta de humedad, el cabello absorbe la humedad del ambiente porque necesita de constante hidratación, por eso es importante anticiparse al frío antes de que este debilite el cuero cabelludo», afirma la Conchi Fernández, jefa de estilistas de To Be Aguilar Delgado.