No todos los cambios son radicales. De hecho, algunos no pueden serlo a no ser que echemos mano de la inventiva y de los postizos. En el caso de Susana Molina, el cambio es sutil pero progresivo, porque se está dejando crecer la melena, pero eso lleva su tiempo.

Un toque diferente y más natural

La joven sevillana ha estado estos días visitando a su peluquero para darle un ligero toque diferencial y el resultado no puede ser más satisfactorio. No ha optado por rubios platino, tampoco por las extensiones, según ha contado ella misma, se trataba más bien de pulir matizar para que su melena esté bien para los próximos meses.

Tal y como relataba desde la silla de su peluquero, la influencer andaluza se ha oscurecido un poco el pelo. Hasta hace poco llevaba las mechas balayange, esas que se van aclarando hacia las puntas y se intercalan en la melena para darle toques de brillo ente el color natural. Ahora lo que ha hecho es recuperar un poco su tono natural.

La hidratación, clave para cuidar de la melena

Además, según contaba, se había hecho un tratamiento para hidratar el pelo, algo que es más que aconsejable si, como ella, queremos pasar de una media melena a una melena larga, de esas que llaman la atención. Un tratamiento hidratante ayuda a que no se abran las puntas, la cutícula quede cerrada y, por tanto, tengamos que pasar con menos frecuencia por las tijeras.

Además, de la hidratación, si lo que queremos es dejar larga la melena también es aconsejable proteger el pelo del calor. Esto implica que en verano nos ocuparemos de que el sol no haga estragos en él, pero en invierno también debemos ser precavidos. Esto está especialmente indicado cuando vamos a trabajar el pelo con herramientas de calor como los secadores o las planchas. Es recomendable utilizar protectores del calor antes de usarlos para así prevenir futuros problemas como la rotura del cabello.

Cortar para alargar

Además de oscurecer un poco la melena e hidratarla, Susana se ha cortado un poco el pelo. Esto, aunque parezca una contradicción está más que indicado si queremos dejarnos el pelo largo. Cortar las puntas a tiempo hace que el pelo se estropee menos -y por tanto, que tengamos que cortar menos centímetros de cabello cuando metemos la tijera- y además nos ayuda a lograr que crezca fuerte y sano, como está haciendo el de Susana.