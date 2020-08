La actriz Ana de Armas ha compartido con sus seguidores de Instagram cuál es su marca de belleza preferidad (y la de todos los maquilladores con los que ha trabajado).

En mayor o en menor medida, todos buscamos en perfumerías y centros de belleza cosméticos con los que cuidar nuestra piel y es que, aunque no le dediquemos todo el tiempo que nos gustaría, todos queremos estar radiantes y estupendos al final del día. Los productos que adquirimos dependen de nuestro bolsillo. Algunos de nosotros buscan marcas más económicas y otros, por el contrario, se hacen con cremas y aceites de firmas de lujo. Este es el caso de los famosos más exitosos del momento que, en mayor o menor medida, cuidan su rostro y cuerpo con cosméticos de las marcas más efectivas, pero también más caras. No hay más que ver el último capricho con el que Ana de Armas protege su piel; un producto de belleza en formato suero cuyo precio ronda los 1.000 euros.

Aunque es cierto que, al ser la imagen de su última campaña, la actriz no se ha gastado ni un duro en adquirir este efectivo suero; lo cierto es que podría permitírselo sin ningún problema. Ella está en uno de sus mejores momentos profesionales y trabajo no le falta. A punto de estrenar la última entrega de James Bond y la nueva película de Netflix en la que se pone en la piel de la mismísima Marilyn Monroe; la situación económica de Ana de Armas no puede ser más envidiable. Es normal ver a la joven cubanoespañola pasear por las calles de Los Ángeles con bolsos de lujo y zapatillas de más de 500 euros. Y ahora, también sabemos que en su rostro lleva unas gotitas de un producto de belleza nada barato.

El producto de lujo con el que Ana de Armas consigue estar radiante

Se trata del nuevo sérum de la firma Le Mer, que recibe el nombre The Concentrate y que, en su versión más grande (de 100 ml.) tiene un precio de 775 euros. Un producto que, tal y como Ana de Armas ha confesado, han usado absolutamente todos los maquilladores profesionales con los que ella ha trabajado. «Hace años, una querida amiga y maquillista me presentó los productos de La Mer. ¡Ahora estoy muy emocionada de formar parte del lanzamiento de The New Concentrate junto a La Mer que se lanzará el 1ro de Septiembre!», escribía orgullosa en su cuenta de Instagram.

The New Concentrate es mucho más que un efectivo suero protector que refuerza la piel, la calma visiblemente y la protege, es toda una revolución en el mundo de la cosmética. Con nuevas propiedades antioxidantes, contribuye a reducir los signos visibles de inflamación y a calmar visiblemente la piel para que se renueve de forma natural. En tan solo catorce días, este sérum promete fortalecer nuestra piel de manera significativa. Y no nos extraña en absoluto. Por ese precio, este producto debe hacer milagros.