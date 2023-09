Si no te atreves con el retinol y la vitamina C son la opción perfecta para reducir arrugas, sobre todo a partir de los 50. Te contamos qué son los péptidos y todo lo que pueden hacer por tu piel.

Ingredientes como el retinol o la vitamina C pueden provocar rechazo, ya sea por el desconocimiento de su correcta utilización, o por precaución ante fórmulas que no podemos certificar que son 100 % estables. Aunque estos activos, debidamente pautados, no suponen ningún peligro, hay otros activos que han demostrado una alta eficacia en el cuidado de la piel. Toma nota de por qué deberías empezar a incluir péptidos en tu rutina facial diaria, especialmente a partir de los 50.

¿Qué son los péptidos?

Estos ingredientes están más de moda que nunca, pero ¿qué son en realidad? Sonia Ferreiro, biotecnóloga y cosmetóloga en Byoode nos explica que “ los péptidos son aminoácidos que pueden provocar una respuesta en la piel y se encadenan entre sí. Según el tipo de cadena, forman los tripéptidos, tetrapéptidos, decapéptidos… y dependiendo de la longitud de la cadena y de los aminoácidos que la compongan se consiguen unos efectos u otros”.

Lo que hacen estos aminoácidos antiedad es estimular la síntesis de colágeno y elastina aportando así más firmeza a los tejidos y evidenciando una piel más joven suavizando los signos de la edad y las arrugas. Algunos de los efectos que todas buscamos en un cosmético, ¿verdad?

Al ser ingredientes con una mayor tolerancia en la piel se borra de un plumazo el riesgo de irritación, sequedad, rojeces… No hay que tener precaución al introducirlos en la rutina facial ya que no necesitan de ese periodo de adaptación que sí requieren los productos con vitamina C o vitamina A (retinol).

¿La eficacia antiedad es la misma? La opinión generalizada de los expertos es utilizar el tándem vitamina C y vitamina A para combatir los signos de la edad y frenar el envejecimiento prematuro, sin embargo, hay un consenso en que se puede complementar la rutina con péptidos e incluso sustituirlos porque tienen una gran efectividad como ingredientes antiage.

¿Qué beneficios tiene aplicar péptidos en la piel?

Fundamentalmente, los péptidos son activadores de las células madre de la piel que con el paso del tiempo pierden la capacidad de generar más células madre y células cutáneas. Esther Moreno, facialista, cosmetóloga y fundadora de EM Studio, señala a este respecto que “al estimular las células madre con péptidos se promueve que sigan naciendo nuevas células cutáneas como, por ejemplo, los fibroblastos y los queratinocitos, que son importantísimos para la regeneración cutánea y la densidad de la piel”.

Los péptidos, por tanto, están presentes de manera natural en nuestra piel y son fundamentales en el proceso de regeneración celular. “Su producción y su calidad también se ven afectadas y minimizadas con el paso del tiempo y con las agresiones externas a las que sometemos a nuestra piel” afirma la experta. De este modo, incluirlos en nuestra rutina facial es una buena estrategia para mantener la piel lo más saludable posible.

Tipos de péptidos

Una vez sabemos que los péptidos son un activo fantástico para preservar la juventud de la piel nos preguntamos si hay diferentes tipos de péptidos a tener en cuenta. La cosmetóloga distingue tres categorías de péptidos:

Péptidos señal: estimulan los fibroblastos y con ello, la producción de colágeno, elastina y ácido hialurónico.

estimulan los fibroblastos y con ello, la producción de colágeno, elastina y ácido hialurónico. Péptidos inhibidores: reducen la liberación de los neurotransmisores que son los responsables de la tensión muscular, logrando relajación muscular y con ello, minimizan las arrugas faciales (efecto botox).

reducen la liberación de los neurotransmisores que son los responsables de la tensión muscular, logrando relajación muscular y con ello, minimizan las arrugas faciales (efecto botox). Péptidos transportadores: favorecen la síntesis enzimática en los procesos metabólicos, captando y transportando metales indispensables para la misma. Por ejemplo, el cobre para la producción de colágeno.

Aunque hay diferentes funciones en los distintos tipos de péptidos, lo que sí tienen en común es la mejora que aportan a la piel. Esther Moreno afirma que “hay que tener en cuenta que cada péptido, según la cantidad y combinación de aminoácidos, tiene mecanismos de acción específicos. En lo que sí coinciden todos es en su poder regenerador a nivel celular, la mejora en calidad de piel gracias al aumento de densidad, elasticidad, la mejora de firmeza cutánea, y su poder para minimizar las líneas de expresión y arrugas. Además, tienen propiedades antioxidantes, calmantes, protectoras del ADN celular, hidratantes y suavizantes”.

Péptidos: el nuevo ingrediente de moda

El uso de péptidos en cosmética se ha popularizado por su efectividad y tolerancia. ¿Por qué son tan efectivos estos activos? La cosmetóloga aclara que “gracias a su bajo peso molecular, los péptidos tienen gran poder de penetración y vehiculización en la piel, una gran ventaja frente a otras proteínas que se quedan a un nivel más superficial”.

¿Podrían combinarse con ingredientes antiedad conocidos o es mejor utilizarlos en solitario? “Si combinamos péptidos con Vitamina C, niacinamida, vitamina E, alfahidroxiácidos o retinoides, estos potencian, elevan y multiplican sus beneficios y propiedades”.

¿Te animas a incluir en tu rutina facial péptidos? Son un poderoso regenerador celular, perfecto para el cuidado de pieles maduras. Si no te atreves con ingredientes como la vitamina C o el retinol, los péptidos se van a convertir en tus mejores aliados para mantener la piel más joven y sana.