La hija de Paz Padilla ha sorprendido con una nueva manicura y ya sabemos que será la que todas llevaremos estas vacaciones de verano.

Queda justamente un mes para que dé comienzo el verano y sus buenas vibraciones ya se notan en el ambiente. Ya no solo porque las temperaturas han subido considerablemente o porque nuestra cabeza ya está pensando en las tan esperadas vacaciones; sino también porque lo podemos notar en los looks y detalles que llevan nuestras famosas e influencers preferidas. En sus perfiles de Instagram, las reinas de las redes sociales ya han comenzado a posar con sandalias de tacón, vestidos cortos y crop tops; sus maquillajes ahora presentan colores vibrantes y llamativos, sus peinados se han llenado de ondas surferas y pequeñas trenzas y sus uñas ya llevan tonos claritos, perfectos para los meses más cálidos del año. Y es que no hay más que ver la nueva manicura que se ha hecho Anna Ferrer Padilla para darse cuenta de que el verano ya está a la vuelta de la esquina.

La hija de Paz Padilla, como bien suele hacer siempre que tiene ocasión, ha acudido a The Nails Corner, el centro de uñas situado en Madrid y dirigido por Maryori Matallana que se ha convertido en su favorito; y ha optado por un color claro para pintar sus uñas. «He vuelto al clarito. Me apetecía muchísimo algo más sencillito y estoy enamorada»; contaba a sus más de 696 mil seguidores. Una nueva manicura de lo más veraniega que, sin duda, se convertirá en nuestra mejor compañera de viaje durante nuestras vacaciones.

La nueva manicura de Anna Ferrer Padilla es todo lo que necesitas para triunfar este verano

La joven, para decorar sus uñas días antes de que empiece el verano ha elegido un tono muy clarito que no podía sentarle mejor. Concretamente, ha optado por el tono Be There in a Prosecco de OPI; un color nude muy clarito que busca asemejarse a la tonalidad del vino blanco italiano que le da nombre. Sin lugar a dudas, un blanco roto, casi beige, que resulta ideal en esos meses en los que estamos más morenas y que seguro que queremos llevar a todas partes estas vacaciones.

Además, para cuidar aún más sus uñas, Anna Ferrer ha aplicado algún que otro producto. «Me han puesto una base para fortalecer porque tenía las uñas un poquito débiles y es que es muy bonito»; explicaba a través de su cuenta de Instagram. Una manicura acertadísima con una base ultrarresistente que no puede gustarnos más.