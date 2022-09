Según la consultora Kantar Worldpanel, casi el 70% de las mujeres declara que le gusta estar en forma. Y según Ingesport, promotora de muchos centros de Go Fit, la mayoría elige las clases de ‘ciclo indoor’ o se divierten en clases de zumba. El running no es aún la más popular, pero sí engancha a quien la prueba, y es una apuesta rentable: te pone en forma muy rápido y además es muy económica porque no necesitar ir al gimnasio para ponerla en práctica. Nagore Robles es una de las famosas que sale a correr a diario y ha notado sus maravillosos resultados.

La colaboradora de Telecinco se considera deportista ante todo. La actividad física siempre ha estado muy presente en su vida, desde pequeña, siguiendo el ejemplo de otros miembros de su familia. Antes de la adolescencia ya realizada ejercicio físico de forma habitual y ahora combina el running, con el yoga, el surf y otras disciplinas como el entrenamiento de fuerza. ¡Casi nada!.

Hace poco, se ausentó unos días de su puesto como comentarista de realities para correr su primera maratón en Berlín. Un compromiso para el que la televisiva ha estado preparándose a conciencia en el último año. Una carrera que completó en cuatro horas y veintinueve minutos, a lo largo de 42 kilómetros. Nosotras al ver lo bien que le sienta a ella, no hemos podido evitar investigar sobre los beneficios del running pasados los 40. ¡Toma nota!

El running no solo mejora su físico, también ayuda a ser más felices, palabra de Nagore Robles

El primer mes de practicar running ya puedes notar resultados. Para empezar es un gran quemagrasas que logra elevar fácilmente la frecuencia cardiaca provocando un alto gasto calórico. Pero no solo sirve para adelgazar, también potencia el tono muscular y al poco tiempo de practicarlo notarás como tus gemelos, músculos y glúteos están mucho más tonificados y libres de celulitis. Por supuesto, es un buen aliado para tener tableta.

A la mejora física se suma la capacidad para gestionar mejor situaciones de estrés o la agilidad en la toma de decisiones. También es una buena manera de subirte la autoestima y generar endorfinas que son las famosas ‘hormonas de la felicidad’.

Así que ya lo sabes… ¡El running es para toda sin importar la edad!