Todos estamos concienciados de proteger nuestra piel del sol cuando vamos a la playa y a la piscina. Pero, ¿lo hacemos también en la ciudad? Proteger tu rostro del sol es imprescindible aunque no vayas a exponerte de manera directa a los rayos solares. Es el gesto más importante en tu rutina de belleza durante todo el año, aún más si cabe cuando el sol incide de manera más directa sobre nuestro cuerpo. Es muy importante aplicar protector solar en el rostro cada vez que vayas a salir a la calle.

Muchas veces pensamos que con hidratar nuestra cara es suficiente si no vamos a ir a la playa. ERROR. Es indispensable que te apliques también crema solar. Si eres de las que usas una rutina beauty minimalista, opta por aquellas hidratantes que ya incluyen SPF y así te ahorrarás un paso. Pero, ¿sabes en qué orden debes aplicar estos dos cosméticos por separado? Lo primero será la hidratante y posteriormente el protector solar. No olvides que deberías de ir renovando tu crema solar cada dos horas.

Opta por una protector solar facial según tu tipo de piel

Como te hemos dicho anteriormente, debes utilizar protectores solares en el rostro y en las zonas expuestas al sol durante todo el año, incluso los días más nublados. Pero todavía más en esta época del año. A la hora de ir a comprar tu crema, fíjate en diferentes aspectos como tu tipo de piel (mixta, seca o sensible), el factor de protección o la textura del producto. Elige el que mejor se adapte a tu piel. Eso sí, si tienes una crema solar corporal olvídate de usarla también en tu rostro. Solo cuando no te quede más remedio. Y es que la cara tiene sus propias características, siendo mucho más sensible que la del resto del cuerpo, además de estar completamente expuesta al sol y al resto de inclemencias meteorológicas. Te mostramos las 5 mejores cremas solares faciales que incorporar en tu rutina beauty.