Estas mascarillas son una auténtica maravilla. Eficaces y con resultados visibles, a nosotras nos han enamorado enormemente.

Tanto tu piel como tú os merecéis un descanso; un respiro. Tú, entre muchas otras cosas, porque llevas un añito de locos. Pandemia, teletrabajo, planes cancelados y mucho estrés. Tu piel, por su parte, necesita descansar un poquito de tanta mascarilla, de la contaminación y los cambios tan bruscos de temperatura que ha sufrido durante los últimos meses. La situación no está siendo nada fácil pero ahora que comienza la Semana Santa es el momento perfecto para sacar tiempo para ti y cuidar, con dedicación y empeño, tu rostro y cuerpo. Seguramente en la próxima semana tengas algunos días libres que te sentarán de maravilla. Y son precisamente esos días los que te animamos a que utilices para descansar, cargar las pilas y darle a tu piel ese chute de energía que tanto está necesitando.

Lo ideal y lo soñado sería reservar una tarde en un spa y dejar que profesionales del bienestar y la fisioterapia te mimaran por unas horas. Sin embargo, las circunstancias no son idóneas y acudir a sitios en los que no se puedan cumplir las medidas de seguridad no parece una buena idea. Es por ello por lo que hemos pensado en seleccionar algunas mascarillas faciales que, gracias a sus ingredientes y fórmulas, consigan relajarte y cuidar tu piel; pero que además te ayuden a reducir las arrugas y las líneas de expresión, quitándote años de encima.

8 mascarillas maravilla para mimarte mientras te quitas años de encima

Cuando una mascarilla hace milagros, nos gusta llamarla mascarilla maravilla; pues logran auténticas maravillas. Y estas ocho que hemos seleccionado para este artículo son dignas merecedoras de este título. De prestigiosas marcas como Sesderma, L’Oreal París, La Biosthetique, Elizabeth Arden o The Body Shop; estas mascarillas faciales buscan combatir los signos del envejecimiento a través de efecto relleno y efecto lifting. Pero también gracias a sus ingredientes con capacidades hidratantes y reafirmantes.

Todas a un precio bastante razonable (hay que tener en cuenta que la gran mayoría de ellas son de más de un uso); estas mascarillas maravilla serán tu mejor aliado si lo que buscas es descansar la piel pero también disimular estas pequeñas arruguitas y líneas de expresión que todas vamos teniendo con la edad. Estas vacaciones de Semana Santa, te animamos a que te des un capricho, que te mimes un poco y que, de una vez por todas, pienses en ti y en tus necesidades.