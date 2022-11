La bajada repentina de las temperaturas y el clima extremo del invierno puede afectar severamente en la calidad y la hidratación de nuestra piel. Seguro que muchas de vosotras habéis notado una mayor sequedad del rostro en esta estación, por eso hoy os traemos el truco infalible para prevenir la piel seca y para luchar contra los primeros signos del paso del tiempo en nuestra piel. Mar Saura nos ha desvelado las mascarillas coreanas de su propia marca que están causando sensación y que tienen efectos increíbles que mejorarán vuestro cutis.

La modelo está triunfando con su nueva firma de cosméticos de belleza: Ocean by Mar Saura. No deja de sacar nuevos productos y cada día nos sorprende con algo nuevo. Hoy, aprovechando los descuentos del Black Friday, Mar nos ha recomendado sus mascarillas coreanas regeneradoras. Cada paquete de 5 de mascarillas Bio-gel mask de Ocean by Mar Saura tiene un precio de 48,61 euros, aunque gracias al Black Friday, puedes encontrar descuentos en la web oficial de la marca. ¡No dudes en hacerte con un pack para usarlas en tus días más especiales! Son perfectas para lucir un rostro radiante, luminoso e hidratado en una boda, o un día importante. La influencer ha admitido que no puede dejar de usarlas antes de asistir a sus alfombras rojas y eventos de gala.

Las mascarillas de Mar están impregnadas de ácido hialurónico

Uno de los principios activos que más trascendencia están logrando en el mundo de la belleza y que contiene esta mascarilla coreana es el ácido hoalurónico. Este azúcar, que podemos encontrar de forma natural en nuestra piel, es indispensable para mantener la piel hidratada, pues actúa como una esponja que retiene moléculas de agua, que son las que aportan la elasticidad a la piel. Las mascarillas de Mar están impregnadas en este principio, así que su uso recurrente puede causar en nuestra piel cambios notables y una mejora significativa. Su formato hace que sean muy sencillas de colocar y ayudan a crear efecto lifting.

Además de tener un efecto antiaging inmediato al aplicarlo en la piel, como tiene efecto repulpante, rellena los surcos de las arrugas, difuminándolas poco a poco con su uso diario. Tenemos que evitar a toda costa que nuestra piel esté seca o deshidratada, por eso, estas mascarillas enriquecidas con ácido hialurónico son nuestras mejores aliadas.

Los ingredientes naturales están muy presentes en las mascarillas de Mar Saura

Entre sus ingredientes principales se encuentran la centella asiática con un alto efecto antioxidante en nuestra piel; la escutelaria que ayuda a reparar el ADN de la piel y a regenerar los tejidos; el regaliz con efecto calmante; la camomila que unifica el tono de la piel y ayuda a mejorar la barrera defensiva de la piel; y otros bien conocidos como el extracto de árbol del té y el romero.

Son súper fáciles de utilizar y os enamoraréis, os aseguramos que una vez las probéis no podréis dejar de usarlas. Nosotras os recomendamos lavar el rostro, aplicar un tónico o sérum antes de utilizarla. Después, solo tenéis que separar la mascarilla de la lámina del envase y adherir a vuestro rostro dejando los ojos y la boca al descubierto. Dependiendo de la hidratación que queráis proporcionar, podéis dejarla actuar una media hora o diez minutos, pero, con el precio que tienen, lo mejor es apurar sus beneficios hasta el final.