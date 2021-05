Menos es más y esta temporada lo vamos a ver en la manicura. Alba Díaz ya se ha apuntado a las manos de moda de la primavera

Adiós a las uñas arte, el minimalismo triunfa esta temporada. Después de un largo tiempo admirando (y muchas copiando) el nail art de Rosalía, el momento de las uñas kilométricas y decoradas como si fueran un lienzo ha pasado a la historia. Aunque todavía hay algunas que se resisten, las primeras que se nos vienen a la cabeza son las dos «hijas de» por excelencia que ahora triunfan en las redes: Rocío Flores y Julia Janeiro, las influencers han dictado que en esta primavera menos es más si hablamos de manicura. Alba Díaz lo ha dejado muy claro con sus uñas cortas y en el tono más neutro del pantone.

La manicura más sencilla y natural

La hija de Vicky Martín Berrocal ha acudido a su centro de confianza en Madrid, My Little Momó, del que salió con la manicura más sencilla, natural y elegante. Unas uñas cortas redondeadas y con esmalte nude casi blanco, que son la tendencia del momento. Mucho más cómodas y prácticas que las uñas largas y en punta, también se adaptan a todos los looks y momentos.

Si tenemos claro que las uñas cortas son las que van a triunfar esta primavera-verano, también sabemos que los tonos nude, blanco o rosa serán los reyes. El rojo pasión nunca va a pasar de moda y las distintas tonalidades de granate también se han quedado, pero la manicura del momento se lleva en los tonos más naturales. Mucho más fresca, estos colores encajan mejor que ningunos otros en los días más relajados del año y, además, rejuvenecen tus manos.

Esta manicura, tan sencilla y natural, también es la preferida de las royals. Una norma no escrita dicta que no veremos a reinas y princesas con sus manos pintadas con lacas en colores potentes, salvo contadísimas excepciones, como hace unos días sucedió con la princesa Amalia, la hija mayor de los reyes de Holanda. El nude, el rosa y el brillo son los tonos que entran en los palacios y ahora también son los preferidos de las influencers e instagramers.

Alba Díaz está muy atenta a todas las tendencias. También la vimos con las uñas largas y decoradas, pero ahora sigue la moda de la sencillez. La joven es otra de las influencers que nos están diciendo que si queremos estar a la última las manos cuanto más naturales mucho mejor.