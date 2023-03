Desde hace unos años, muchas mujeres han empezado a usar champús sólidos hechos a partir de ingredientes naturales y la mayoría de ellas, no vuelven al champú clásico. ¿Por qué? Si estás pensando en hacerte con un champú sólido y no sabes con cuál hacerte, te traemos una selección de los más aclamados para que tengas para elegir. Eso sí, tenemos una advertencia, si los pruebas, es muy probable que te olvides de volver a comprar un bote de champú. No hay retorno. Te contamos todos los detalles hoy en nuestra sección de belleza.

Ahora que vienen las vacaciones de Semana Santa, son muchas las que odian transportar sus botes de champú en la maleta y no se fían de los que ofrecen las habitaciones de hotel y con toda la razón del mundo. Lleva contigo uno de los champús sólidos que ofrecemos en nuestra selección y no te arrepentirás. Por un lado, ahorras espacio en la maleta y evitas el desastre de que se pueda volcar; además de ser muy fáciles de transportar, al no tener envoltorios o envases, tienen un bajo impacto en el medioambiente. Es ideal para las que prefieren comprar productos sostenibles. Pero nuestro bolsillo también se ve beneficiado con este tipo de productos, pues una sola pastilla de estos champús equivale, aproximadamente, a dos o tres botes de champú convencional y son mucho más económicos. Suelen durar entre dos y tres meses ¿a quién le dura este tiempo un bote de champú?

Pásate a los champús sólidos para mejorar tu melena y cuidar del medioambiente

Por otro lado, estos champús están hechos casi al 100% con ingredientes naturales, libres de químicos y sulfatos que pueden causar a la larga daño en tu fibra capilar. Suelen estar hechos a partir de arcillas, aceites esenciales y hierbas que prometen mejorar el aspecto de tu cabello. Eso sí, siempre hay un periodo de adaptación, tu cabello debe eliminar las siliconas y los químicos que mantienen de los productos convencionales. Lo mejor es que producen un montón de espuma y dejarán tu cabello sedoso, con un brillo inigualable y hay opciones tanto para pelo graso como para pelo seco y apagado.

