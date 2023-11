¿Qué puede nacer de la colaboración de una reputada familia vinícola, dos de los mejores científicos del mundo y Brad Pitt? Pues una firma cosmética sin género que promete retrasar el envejecimiento y que tiene detrás una investigación interesantísima. Lo que busca Le Domaine es cuidar la piel para que envejezca de la mejor forma posible, estando sana y sin prometer el elixir de la eterna juventud. ¿Tendrá algo que ver con que Brad Pitt luzca ese envidiable cutis a sus casi 60 años?

En vino como punto de partida

Todo surge cuando Brad Pitt, que cuenta con una residencia en la Provenza, con extensos viñedos, llamada Châteu Miraval (antigua residencia familiar del matrimonio Pitt-Jolie), se une con sus vecinos, la famosa familia Perrin, herederos de una de las sagas más importantes del mundo del vino, en la colindante propiedad vecina de Brad conocida como Château de Beauscastel.

¿Cómo son los inicios de Le Domaine? Marc Perrin explica cómo nace esta alianza: “Brad Pitt se enamoró de la belleza única de la Provenza y en 2012 empezó a explorar los tesoros del viñedo. Trabajó mano a mano con nuestra familia y enseguida construimos una fuerte amistad. Impulsado por el mismo deseo de preservar la tierra y su ecosistema, de salvaguardar las riquezas de nuestro mundo para las generaciones futuras, Le Domaine y su enfoque distintivo en el cuidado de la piel fueron un paso natural para ambos”.

Después de más de dos décadas de investigación se lanza Le Domaine, una línea sostenible que prefieren no llamar antiedad sino que retrasa el envejecimiento prematuro y hace que estemos a gusto en nuestra piel. La gama fusiona la ciencia y lo que nos ofrece la tierra, de ahí su slogan ‘del vino a la piel’, para crear productos realmente respetuosos con el medio ambiente pero que a la vez son muy efectivos, el propio Brad es usuario de sus productos y puede dar fe de ello. Un mínimo de 96 % de los ingredientes de Le Domain son de origen natural y la firma es vegana, sin género y para todo tipo de piel.

La ciencia extraordinaria detrás de Le Domaine

Esas más de dos décadas de investigación que tiene detrás la firma cosmética Le Domaine, son trabajo de dos prestigiosos científicos: El Dr. Pierre-Louis Teissedre y el Dr. Nicolas Lévy.

El Dr. Lévy es un reputado investigador de enfermedades raras y genética molecular, además de un referente mundial en la investigación de la progeria, una enfermedad que acelera el envejecimiento de manera inusitada de tal manera que puede hacer que un niño tengan la apariencia de un anciano. Más de 20 años le llevó a Lévy descubrir un potente activo para el cuidado de la piel que reduce la toxicidad de la progerina (la proteína marcadora de la senescencia, es decir, el envejecimiento celular). Su descubrimiento está patentado como ProGR3® y cuenta con una combinación de resveratrol, derivados de zarcillos de la vi, apigenina del extracto de manzanilla y catequiza del té verde.

El Dr. Teissedre es enólogo, viticultor y especialista en salud. Este investigador desarrolló GSM10®, un activo antioxidante que combate extraordinariamente el proceso de oxidación celular y que también impide la degradación del colágeno. Este compuesto está formado por derivados de los orujos de uva orgánica de la familia Perrin, semilla de uvas garnacha y las semillas y la piel de las uvas Syrah y Monastrell.

La combinación de estos dos activos con ingredientes como células madre de la vid, ácidos hialurónicos de diferentes pesos moleculares, niacinamida, manteca de karité y una planta ayurvédica llamada Andrographis paniculata , son los secretos que contiene la fórmula de Le Domaine, una línea cosmética que ofrece una fórmula sin fisuras, y nunca vista, para retrasar el envejecimiento.

¿Se puede ralentizar el envejecimiento de la piel?

Tenemos que dejar de tener tanto miedo a envejecer porque es algo natural del ciclo de la vida, aunque en cosmética se hable todo el tiempo de antiedad, restar años o parar el tiempo. La filosofía de Le Domaine es vivir los años que, afortunadamente, nos tocan pero cuidándonos de la mejor manera. ¿Es posible hacer que vaya más despacio el proceso de envejecimiento?

El Dr. Lévy señala que “cuando intentamos 'luchar contra el envejecimiento', actuamos como si el envejecimiento fuera una enfermedad. Pero no es una enfermedad; es un proceso natural que resulta en un estado natural y orgánico de fragilidad, según la definición de la OMS. Para mí, el objetivo no es crear un elixir de juventud y prolongar la vida de todos. Más bien, la idea es mantenernos saludables a medida que envejecemos y minimizar los efectos nocivos del envejecimiento. Con ProGR3®, cuya eficacia no sólo está afirmada sino científicamente probada, nuestro objetivo es ofrecer beneficios en el contexto de un buen envejecimiento. Por eso no hablamos de ‘antienvejecimiento’, sino de reducir los efectos visibles del envejecimiento”.

Es decir, los productos de Le Domaine, gracias a su formulación, consiguen reducir esos signos visibles de la edad como arrugas, flacidez, líneas de expresión, sequedad o falta de luminosidad, al trabajar combatiendo la oxidación celular, neutralizando los efectos de los radicales libres y favoreciendo la síntesis de colágeno que interviene en el sostén de los tejidos.

Le Domaine, una marca comprometida con el medio ambiente

La línea se compone de 4 productos: emulsión limpiadora, sérum, crema y crema fluida. Podemos encontrar dos formatos de los envases de tratamiento: ‘Luxe’ y ‘Essential’. Ambos formatos cuentan con un packaging muy elegante y sobrio, pero la versión ‘Luxe’ cuenta con un precioso tapón de roble que sirve también como base del producto, además de un tapón más pequeño y sencillo para llevar de viaje. El formato ‘Essential’ ya no trae ese tapón de roble, así evitas comprar de nuevo esa pieza una vez que quieras reponer el producto.

Brad Pitt ha estado muy involucrado en este proyecto en todas sus fases y ha probado en su piel los resultados de los productos Le Domaine que llegan a España de la mano de 5th Essence Square. ¿Será uno de los secretos mejor guardados del actor para mantenerse como si el tiempo pasase más despacio para él que para el resto de los mortales? Tal vez El curioso caso de Benjamin Button haya sido premonitorio para nuestro Brad. Según sus propias palabras: ‘Sé que hay productos nuevos casi todos los días, pero si no hubiera visto una diferencia real en mi piel, no nos habríamos molestado’. Nada más que añadir, señoría.