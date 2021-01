Geles, espumas, aguas micelares… existen diferentes formatos de limpiadores para tu rostro. Laura Matamoros desvela cuál es su favorito: el bálsamo

Laura Matamoros es muy dada a compartir sus rutinas y secretos de belleza. Una de las mayores preocupaciones de las mujeres es que no limpien su rostro de manera adecuada, ya sea porque están utilizando un producto no recomendable para su tipo de piel o porque no lo limpian las dos veces que tenemos que hacerlo al día (mañana y noche), incluso aunque no nos maquillemos. Limpiar el rostro es el primer paso y el gesto imprescindible para lograr tener un cutis perfecto y que el resto de productos cosméticos que nos apliquemos no nos penetren adecuadamente.

Existen diferentes formatos a la hora de elegir nuestro limpiador: gel, agua micelar, espuma, aceites… Cada uno de ellos será el más adecuado según tu tipo de piel. Pero Laura Matamoros da un paso más allá y opta por el formato más innovador y favorito por las famosas: el bálsamo desmaquillante. La influencer apuesta por uno de Clinique, que aseguran que es «su desmaquillador número #1 en una suave fórmula». Además, es válido para todo tipo de pieles: secas, grasas, mixtas, delicadas… El limpiador todoterreno que además le aporta un extra de hidratación y nutrición en un solo gesto.

La fórmula más innovadora que ha cautivado a Laura Matamoros

Take The Day Off™ es el bálsamo de Clinique perfecto para limpiar rostro y ojos. Se trata de un desmaquillador suave que disuelve eficazmente el maquillaje de rostro, ojos y filtros solares. Cuando se aplica, su fórmula en bálsamo se transforma en un sedoso aceite al masajearlo sobre la piel. Este bálsamo desmaquillante limpia en profundidad y se disuelve fácilmente. Además de eliminar los restos de maquillaje, también ayuda a retirar los restos de contaminación de la piel para conseguir un aspecto más joven durante más tiempo. Aunque su fórmula es aceitosa, no deja la piel grasa ni tampoco la reseca.

Te mostramos el bálsamo desmaquillante de la marca Clinique que ha cautivado a Laura Matamoros y que puedes comprar por menos de 20 euros. ¡Cuida tu piel como una influencer!

