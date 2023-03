Muchas veces sentimos la necesidad de comer continuamente. Nos pasa a todas. Por suerte, existen algunos alimentos que ayudan a sentir el estómago lleno sin necesidad de estar comiendo todo el tiempo y sin tener que consumir muchas calorías. En este sentido, Irene Rosales nos dice cuál es el alimento saciante que le ayuda a conseguir su objetivo. Y no es otra cosa que comer mandarinas. "Esto es un vicio para mi, me puedo comer 7 u 8 mandarinas al día", reconoce.

La sevillana se ha convertido es una mujer muy comprometida con el estilo de vida saludable. Tiene receta de platos saludables para dar y regalar. Mucho ojo porque una de sus cenas favoritas también se ha convertido en la nuestra por ser súper deliciosa y baja en grasas. Si le preguntamos 50 cosas sobre ella probablemente nos diría que uno de sus objetivos en la vida es la salud, comer sano y hacer deporte cada día. Además de su compromiso con la alimentación y el ejercicio, nos encanta saber qué come cuando tiene antojo y cómo mata el ansiedad sin necesidad de caer en dulces insanos y ultraprocesados.

Sus gustos culinarios son tan sencillos como los nuestros y tienen muy claro qué echarse a la boca cuando está 'muerta de hambre'. La respuesta es fácil: fruta. Comer una fruta con propiedades similares a la de la mandarina diariamente regula el apetito ya que reduce la sensación de ansiedad y estrés. Además, los cítricos contienen propiedades relajantes que te ayudarán a conciliar el sueño más rápidamente y a relajar tu cuerpo. Además puede bajar la fiebre, trata los problemas de estómago, calma los dolores de cabeza.

Asimismo, es importante recordar que es fundamental masticar bien los alimentos para ayudar a saciar el hambre. El apetito tiene una duración de unos 20 minutos desde que empezamos a comer, si masticamos bien no necesitaremos tanta cantidad de comida y además mejoraremos la calidad de la digestión. ¿Lo sabías?

Irene Rosales lleva un estilo de vida saludable

Irene que, como bien comprobamos con su impresionante transformación física, sigue una buena rutina de ejercicios y una alimentación de lo más equilibrada, también tiene antojos como nosotras, pero de una manera mucho más healthy. Y es que la esposa de Kiko Rivera evita “atacar la despensa”, y ha compartido con sus seguidores una idea de picoteo sano que, ya os vamos adelantando, es maravillosa. ¿Por qué? Cuida la piel, combate el insomnio y el estrés y, además,¡están buenísima!

Y es que, las mandarinas ricas en vitamina C, magnesio y potasio, no solo destacan por ser fáciles y rápidas de comer sin cocinar, sino por ser una fruta baja en calorías que no engorda nada. Tiene aproximadamente 53 calorías por cada 100 gramos, muy pocas, por eso es una de las mejores frutas para incluir en dietas de adelgazamiento o mantenimiento.

¿Por qué son buenas para la piel? Por su alto contenido en vitamina C, que tienen beneficios cosméticos increíbles. Además de ingerir en jugo, también se puede usar como una mascarilla que puede acabar con las impurezas de la piel, tratar irritaciones y tonificar el cutis. Además, debido a su composición, rica en magnesio, calcio y hierro, todos los cítricos, son ideales para bajar el nivel de estrés y el cansancio. Estos elementos, además, consiguen reforzar la visión, fortalecer los huesos y mejorar el tránsito intestinal. Además, combaten el insomnio porque los cítricos tienen propiedades relajantes que mejoran el sueño y relajan.