Estamos en pleno invierno, la estación más fría del año, y éste viene acompañado de su consecuente bajada del mercurio. Ante esta situación, nuestras defensas suelen debilitarse, por lo que debemos prestar más atención a nuestra alimentación, pero ¿sólo se debilitan las defensas? Los expertos aseguran que la disminución de las temperaturas puede llegar a afectar a nuestra dermis y por eso aconsejan los beneficios de la vitamina C.

La vitamina C, también llamada ácido ascórbico, no se fabrica por sí sola en nuestro cuerpo, por lo que se debe ingerir mediante la dieta, por ejemplo. Esta vitamina se encuentra en alimentos como el kiwi, la naranja, los frutos rojos, el brócoli, el tomate o la coliflor. Te contamos todas sus bonanzas. ¡Toma nota!

Si quieres incluir esta vitamina en tu alimentación y no sabes cómo, echa un vistazo a este desayuno saludable de Makoke, que contiene arándanos y moras que además de ser muy ricos sen vitamina C, tienen efecto protector frente a infecciones de orina, habituales en algunas mujeres.

Por otro lado, los aguacates también tiene esta propiedad. Muchos estudios han demostrado que los aguacates están repletos de vitaminas como magnesio, cobre, potasio, vitaminas C, E y K. En este sentido, para una correcta alimentación, la Organización Mundial del Aguacate tiene la receta perfecta con aguacate, el ARROZ VERDE, que te ayudará a deshacerte de esos kilos de más a la vez que aumentas tus defensas. Para que te inspires, te dejamos la ensalada de Eugenia Martínez de Irujo, que además de ser muy buena opción para adelgazar, contiene todos los beneficios del aguacate.

La vitamina C contribuye a la formación de colágeno y, lo mejor, prefiere resfriados

La formación de colágeno es fundamental para el buen mantenimiento de los dientes y las encías y para el de los vasos sanguíneos. La vitamina C también ayuda a sanar las heridas y a formar tejido cicatricial.

Por otro lado, para esquivar los resfriados en estos meses de bajas temperaturas y cambios bruscos de las mismas, en los que se producen una mayor bajada de nuestras defensas, la vitamina C es esencial para ayudar a que esto no pase o, en caso de sufrirlo, que sea con síntomas más leves. Por ejemplo, la naranja ayuda al proceso de recuperación del organismo, gracias a su elevado contenido en vitamina C.

Ralentiza el envejecimiento de la piel

Hidratar la piel es algo fundamental y debería formar parte de cualquier rutina, pero es en esta época cuando es más importante cuidarla, para que no se estropee por las bajísimas temperaturas. En muchos casos, las bajas temperaturas producen sequedad y, por ende, impulsan la aparición de arrugas.

El uso de una buena crema protectora con vitamina C será vital para su mantenimiento, además de prevenir el envejecimiento y la aparición de arrugas. Si quieres probar la suplementación de Vitamina C, Altrient Altrient C Liposomal de Abundance Health es un suplemento nutricional de alta calidad muy potente. Tiene un precio de 47 euros. Pero antes de tomar cualquier producto, lo ideal es consultarlo con tu médico.

Así, también potencia la luminosidad de la piel devolviéndole un aspecto saludable, minimizando la irritación en las pieles sensibles y reduciendo las manchas solares. Además, por si no lo sabías, esta vitamina s buenísima para la piel de los labios y ayuda a que no se agrieten. Aprovecha y bebe muchos zumos de naranja, ¡notarás la diferencia!

Por si esto fuera poco, también ayuda a reducir los niveles de vanadio, uno de los minerales responsables, en cierta medida, de provocar depresión. La vitamina C contribuye a disminuir los cambios en el estado de ánimo y el estrés psicológico en estos meses grises de lluvia, a la vez que aporta energía para superar los días con una actitud positiva.