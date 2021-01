La diseñadora de moda ha compartido con todos nosotros cómo preparar una infusión casera hecha con ingredientes naturales que ayuda a reducir el abdomen.

Aunque nada más en su cuenta de Instagram Lourdes Montes cuenta con con más de 150 mil seguidores; lo cierto es que la diseñadora es muy celosa de su intimidad. La sevillana, a pesar de que comparte fotos y vídeos en la red social, no suele abusar de la plataforma y prefiere siempre la discreción. No la veremos posar en bikini, presumir de cuerpazo o lucir sus piernas, glúteos y escote en la aplicación; pues ella prefiere dejar algunos aspectos de su cuerpo (y de su vida) a la imaginación de sus followers. Sin embargo, que no lo veamos no significa que no exista. Ni muchísimo menos. Y es que la joven, que hace unos días cumplía 37 años, aunque no lo muestre en sus redes, tiene un cuerpo de lo más envidiable. Su figura es ideal y eso se debe a que, en mayor o en menor medida, intenta cuidarse a diario. Algo que consigue gracias a que sigue una alimentación saludable y a que incluye en su dieta una infusión ideal para reducir su abdomen y adelgazar.

La esposa de Francisco Rivera, que prefiere no publicar algunos aspectos de su vida, sí que se atreve, de vez en cuando, a compartir con sus fans algunos de sus consejos para llevar una vida saludable. Y esta infusión ha sido el último de ellos. Se trata de un té, elaborado con ingredientes 100% y que todas podemos encontrar en nuestro supermercado de confianza, que tiene propiedades adelgazantes y que ayuda a mantener la línea. Una infusión caliente elaborada a base de jengibre, canela y limón que tú también puedes hacer y disfrutar ahora que aún hace un pelín de frío en las calles.

Infusión de jengibre y canela: La combinación natural para ayudarte a adelgazar

Es muy sencillo. En primer lugar, y según las indicaciones de Lourdes Montes, debes hervir el jengibre «previamente pelado y cortado en rodajas». Ella lo escribe como gengibre pero se trata de un pequeño error ortográfico, pues la única forma válida de referirse a esta raíz antibiótica en como jengibre. Seguidamente, debes añadir unas ramas de canela. Una vez tengas todo listo, «déjalo cocer durante 20 minutos». ¡No desesperes y pone a hacer cualquier otra cosa en ese tiempo! Cuando hayan pasado esos minutos, cuela el líquido, eliminando las ramitas de canela y los trozos de jengibre y sírvelo con unas gotitas de limón.

La combinación jengibre + canela + limón no puede ser más buena. Esta mezcla promueve la quema de grasas de tu organismo de una forma natural, concentrándose en la zona del abdomen. Esto se debe a que todos estos ingredientes promueven la circulación sanguínea, lo que ayuda a eliminar toxinas; además de disminuir los niveles de azúcar en sangre y ser especialmente saciante, lo que hará que pierdas el apetito y no comas entre horas. ¡Un todo en uno maravilloso!