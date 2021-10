Este otoño se llevan (y mucho) los accesorios para el pelo. Toma nota de estos consejos porque te ayudarán a saber cuáles y cómo llevarlos.

Los accesorios para el pelo toman de nuevo el protagonismo esta nueva temporada. Algo que no nos extraña lo más mínimo, pues llevan con nosotras ya varios meses y los hemos visto de mil y una maneras diferentes. Sin embargo, este otoño siguen sorprendiéndonos y lanzándonos propuestas creativas que nos animan a explorar e incluso a jugar con ellos. No importa el tipo de recogido ni el estilo, seguro que hay más de una manera divertida de incluirlos.

Semirrecogido alto con scrunchie o lazito

Lo sabemos, los scrunchies y los lazitos no acaban de llegar de nuevo a nuestra vida. De hecho, seguramente más de una de vosotras los llevasteis en la época del colegio. Ahora bien, la tendencia actual habla por sí sola y no es lo mismo un peinado infantil que uno adulto. «Puede parecer un complemento poco sofisticado, pero no lo es si sabemos contrastarlo. Si trabajamos la textura del pelo, realizando unas ondas o con un acabado pulido, peinando las puntas hacia afuera, el scrunchie deja de verse tan informal. Otra de las grandes tendencias es hacer una pequeña coleta alta con el flequillo abierto y cayendo por los lados»; asegura Raquel Saiz de Salón Blue by Raquel Saiz desde Torrelavega (Cantabria).

Diademas que coronan el look

Son perfectas para recoger el pelo, también para transformar nuestro look. El toque se lo da la textura de nuestro pelo. «Las ondas están de moda, pero las melenas muy lacias, también. El brillo acompañando la diadema, uno de los accesorios para pelo estrella del momento, ya crea un peinado perfecto con cualquier look y ocasión. Si queremos un resultado más retro, peinaremos el flequillo hacia un lado, ligeramente hacia abajo y le daremos cierto volumen a la coronilla, peinando las puntas hacia afuera»; sugiere Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros desde (Málaga).

Moños altos y descarados

Los pañuelos y las cintas quieren seguir divirtiéndose con nuestros recogidos. Por eso ahora forman parte de un modo diferente. «Las trenzas y, ahora los moños, incorporan pañuelos o piezas de tejido como si de un nuevo mechón de pelo se tratase. En las trenzas, uniéndose al trenzado y en los moños de varias maneras. Si queremos un acabado messy, lo mezclaremos con el pelo. Si buscamos un resultado más formal, utilízalos alrededor de los moños»; explica Felicitas Ordás de Felicitas Hair desde Mataró (Barcelona).

Pañuelos, uno de los accesorios para el pelo más versátiles

Ya sea con un look desenfadado o bien con aire retro, los pañuelos van a acompañarnos este otoño e invierno. «Los pañuelos van a ser un complemento indispensable siempre escogiendo el tono para complementarlo con el resto del look. Los podemos llevar inspirándonos en los cincuenta y sesenta, cubriendo la cabeza y anudados en la barbilla. Pero, también, anudados en la nuca con el pelo suelto o bien recogido en dos coletas, trenzas…»; comenta Manuel Mon de Manuel Mon Estilistas desde Oviedo.