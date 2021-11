Desde que conocimos a la Reina Letizia hemos visto grandes cambios de looks. Primero lo hicimos como presentadora de los informativos, después como Princesa de Asturias y ahora como Reina de España. A lo largo de estos años hemos sido testigos de cómo ha ido jugando con su melena, atreviéndose a llamativos cortes, a peinados trabajados y excéntricos y a diferentes tonalidades en su cabello. Pero ahora, somos testigos de la versión más celeb y de alfombra roja de la Reina Letizia con su apuesta de la melena XXL. Felipe y Letizia se encuentran de viaje de Estado en Suecia, donde aterrizaron este martes y alargarán su visita hasta mañana jueves día 25.

La mujer del Rey Felipe VI presume de la versión XXL de su pelo

Este miércoles en la mañana ha tenido lugar la bienvenida a nuestros monarcas por parte de los suecos, el rey Carlos Gustavo y Silvia de Suecia. Aunque la mayoría de ocasiones tenemos la vista fija en su vestimenta, a primera vista, lo que más nos ha llamado la atención ha sido Letizia y su turbante en naranja caldera con apliques florales firmado por Cherubina. Como no estamos acostumbradas a ver a la Reina Letizia adornar su cabeza, no hemos podido evitar analizar con todo detalle su tocado y su melena. Así que hemos hecho zoom y nos hemos percatado de la melena XXL que ahora luce la Reina. Perfectamente cuidada, hidratada y en un tono natural que no nos puede gustar más.

Pero, no ha sido un camino fácil hasta llegar a esta melena. Hay que tener en cuenta que este tipo de cabelleras tan largas requieren de unos cuidados mucho más específico. Con este largo, Letizia se salta la norma no escrita para las mujeres a partir de los 50 años. Y es que parece esta edad y pasar por un corte de pelo es casi un mandamiento no escrito. Lo ha sido durante décadas y ahora, nuestra Reina, se salta esa norma no escrita. Y es que desde que en 2015 se cortara su melena con un corte bob, su pelo no ha dejado de crecer y crecer hasta llegar ahora lo que conocemos como una melena XXL. Y lo más es que es sin necesidad de extensiones.

Así ha evolucionado la melena de Letizia con el paso de los años

Como hemos dicho anteriormente, llegar a esta larga melena no ha sido tarea fácil para la monarca. Por este motivo, te dejamos todos sus looks antes de presumir de esta versión más XXL, que además este miércoles hemos podido ver decorada con un turbante, algo inusual y que nos gustaría poder ver más. ¡Sigue leyendo!