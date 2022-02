Desde que comenzó sus andadura en televisión, hay un antes y un después en el físico de Anabel Pantoja, pero sus retoques parecen no tener fin y ahora ha sumado uno más a su larga lista. La influencer acaba de realizarse un tratamiento efecto push up en los glúteos y está tan encantada con el resultado que no ha esperado nada para colocarse el biquini y mostrar los resultados.

Anabel ha recurrido a su clínica de confianza para someterse a una Remodelación Corporal 360+ Efecto Push Up en los glúteos, pero ¿en qué consiste este nuevo retoque que tan contenta ha dejado a la colaboradora de ‘Sálvame’? ¿Y cuál ha sido el resultado? Te lo contamos todo

El nuevo retoque de Anabel Pantoja para lucir biquini este verano

Anabel ya se había sometido hace unos meses a un Liportransfer. Consistió en remodelar sus glúteos para proyectarlos, aportar volumen y elevarlos a través de microinyecciones de su propia grasa corporal extraída de otras zonas. Como resultado, los glúteos destacaban frente al resto del cuerpo esculpido en alta definición, dando lugar a una silueta que ella buscaba desde hacía años.

¿Y qué se ha hecho ahora?

Para que el resultado fuese aún más evidente y prominente, como quería Anabel, ahora, un año después de su intervención quirúrgica, se ha sometido al Efecto Push Up basado en la radiofrecuencia más potente del universo beauty, .

Con este nuevo tratamiento ha logrado proyectar aún más sus glúteos a través de la aplicación de la radiofrecuencia. Le han aplicado más de 500 impulsos que atraviesan la piel hasta impactar sobre el colágeno y la elastina para estimularlos. Esto significa que su aplicación multiplica por 10 la generación natural de colágeno hasta conseguir un resultado push up.

También ha aprovechado para aplicar este mismo tratamiento en los muslos, concretamente en la cara interna, para reafirmar y tensar aún más la piel de esa zona corporal. El resultado ha sido una piel más reafirmada, tensa, tonificada, con los glúteos más elevados y redensificados.

La transformación total de Anabel

De “sobrina de…” a una de las influencers con más seguidores de nuestro país. El camino que ha recorrido Anabel Pantoja en estos once años, desde que se sentó por primera vez en 2011 en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ para defender a su primo, Kiko Rivera, que participaba en ‘Supervivientes’, ha estado repleto de momentos de felicidad, pero también de muchas lágrimas. Y en este camino también ha tenido una gran importancia su transformación física.

Más de quince retoques, entre intervenciones más o menos invasivas, han cincelado el rostro y el cuerpo de la joven. Liposucción, rinoplastia, intervención de pecho, bótox… la lista ha sido larga hasta que Anabel se ha sentido a gusto en su cuerpo y presume de él sin ningún complejo… Ahora le ha llegado el turno de nuevo al culo para presumir de biquini este verano.