Lorena Gómez ha presentado en su cuenta de Instagram su nuevo y sorprendente look. No hay dudas de que está guapísima pero… ¿se ha cortado el pelo o es un postizo?

Hace cinco meses que dio a luz a su primer hijo y desde entonces Lorena Gómez no ha parado de cuidarse tanto por dentro y como por fuera. Algo que hemos podido seguir muy de cerca a través de sus redes sociales. Y es que la supermamá dedica varias publicaciones en su cuenta de Instagram a reflexionar sobre el bienestar y la paz mental de uno mismo, pero además no duda en compartir todas sus transformaciones físicas. El mens sana in corpore sano traído a nuestro tiempo. Si para trabajar su mente, la cantante escribe sus propias frases motivacionales, para sentirse bien con su físico tras el embarazo, la que fuera ganadora de Operación Triunfo 2006 opta por ir al gimnasio y al salón de belleza. Convertida en deportista, la mujer que enamoró al hermano de Sergio Ramos ha recuperado su figura preparto gracias a los ejercicios hipopresivos y ahora, para dar la bienvenida al otoño, Lorena ha decidido cambiar de look sembrando muchas dudas. ¿Se ha cortado el pelo realmente o es simplemente un postizo?

«¿Creéis que me lo ha cortado o es un postizo? A ver si acertáis». Esta es la pregunta que Lorena Gómez lanzaba a sus más de 290 mil seguidores en una de sus últimas publicaciones en Instagram. Una duda que nos entró a todos nada ver la imagen. En ella, la cantante de Bórrame el recuerdo aparecía en blanco y negro luciendo su melena al viento y con un perfecto (y sorprendente) flequillo recto. Un nuevo look muy similar al que lleva la también exconcursante de OT, Aitana Ocaña.

El nuevo look de Lorena Gómez: ¿Postizo o realidad?

Poco sabemos sobre el nuevo y sorprendente pelo de Lorena Gómez. Lo único que conocemos a ciencia cierta es que la cuñada de Pilar Rubio se puso, como siempre, en las manos de Alejandro Cabanillas, reconocido hair stylist de los centros Tacha Beauty. Él, y su buen hacer, son los encargados que la cantante siempre pueda presumir de pelazo. Ha sido él el autor de sus últimas mechas balayage en tonos miel y ahora también de su nuevo y favorecedor flequillo. Un look que le sienta estupendamente a la madre primeriza pero que, si nuestra intuición no nos falla, todo apunta a que se trata de un fleco de quita y pon. Sin duda, y al igual que ocurre con las pelucas y extensiones, los flequillos postizos son una de las formas más rápidas y eficaces de cambiar de aspecto sin necesidad de dar el tijeretazo.

De verdad o de mentira, poco importa cuando sienta tan bien. ¿Qué os parece el nuevo (y probablemente efímero) look de Lorena Gómez? Nosotros, que somos de los que piensan que es un postizo, le aconsejamos que se atreva a hacérselo de verdad. ¡No puede estar más guapa!