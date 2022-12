Las aglomeraciones ya se notan en las tiendas. Y es que con las navidades pisándonos los talones todas estamos en busca de los regalos perfectos para nuestros seres queridos. Lo cierto es que antes de lanzarnos a la piscina se nos vienen a la cabeza ciertos obsequios a los que solemos recurrir año tras año porque nunca fallan. Entre ellos, los perfumes. Y es que un buen aroma, siempre que se ajuste a la personalidad de quien lo recibe, garantiza el éxito absoluto. No importa si se trata de nuestras madres, amigas, hermanas, hijas… Encontrar una colonia bajo el árbol de Navidad siempre es una grata sorpresa.

Eso sí, hay que reconocer que la gran mayoría de perfumes de altas firmas suelen tener precios demasiados elevados y no aptos para todos los bolsillos. A pesar de que es cierto que un frasco puede durar varios meses, no todo el mundo se puede permitir hacer esa inversión tan grande en un regalo navideño. Pero tranquila, porque aunque no lo creas también existen fragancias increíbles a precios razonables. ¿Cómo lo sabemos? Porque ya hemos probado la nueva colonia low cost que utiliza Claudia Osborne.

Claudia Osborne desvela su colonia favorita para el día a día

Dulces, elegantes, melosos, con toques cítricos… Cada persona prefiere un olor determinado y para cada una existe un perfume ideal. De hecho, hay tantos aromas como gustos. Pero te podemos asegurar que la colonia de Claudia Osborne puede encajar fácilmente con muchas de tus amigas y familiares (y también contigo). ¿El motivo? Es una inmersión en una sensación de bienestar deliciosa y revitalizante de la que nunca te cansas.

Hablamos de la Eau de Cologne Jean Marie Farina, de Roger & Gallet. Una colonia que se postula como el equilibrio perfecto entre la deslumbrante frescura de las notas cítricas y la elegancia de las notas aromáticas. Esta colonia contiene petit grain, lavanda, romero, tomillo y varios aceites esenciales que la convierten en una fragancia llena de frescura y con total exquisitez. ¿Lo más? Solo cuesta 38 euros.

«Esta colonia fue creada en 1693 y hoy en día su aroma icónico se mantiene intacto con una fórmula 98% natural y con una gran historia. Para mí es importante rodearme de productos naturales y con identidad», confiesa la hija de Bertín Osborne.