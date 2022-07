Basta de esconderse, ¡hay que romper el tabú! Así, Carmen Lomana reconoce que la jugosidad de sus labios es fruto del ácido hialurónico y que está muy feliz con los resultados. Lo cierto es que son súper naturales y, sobre todo, están hechos por un profesional de la medicina estética. La empresaria se pone en manos del doctor Miguel de la Peña, director médico de Clínicas Diego de León.

La socialité reconoce que una o dos veces al año acude a su clínica de confianza para realizarse la hidratación de labios. Su objetivo, es conseguir un resultado sutil y no cambiar la expresión de su cara. «Me mantengo los labios muy hidratados con ácido hilaurónico, porque con la sequedad van perdiendo volumen. Pero mucho cuidado con pasarse con el tamaño para parecer Kim Basinger. No quiero tener los labios como un zodiac«, confiesa.

Qué es la hidratación de labios con ácido hialurónico que se ha hecho Carmen Lomana

Tener unos labios carnosos y definidos se ha convertido en el objetivo de muchos hombres y mujeres. Hace poco Rosa Benito reaparecía en televisión con unos labios mucho más voluminosos, y ahora Carmen reconoce que a ella también le aplican pequeñas inyecciones ácido hialurónico para hidratar en profundidad la zona y devolverles la suavidad y nutrición que necesitan.

Al mismo tiempo cuando se realiza una hidratación labial se eliminan las arrugas finas que aparecen en la zona y se potencia el contorno de los labios, pero sin aumentar el grosor de los mismos. Se realiza a través de microinfiltraciones de ácido hialurónico en puntos estratégicos de los labios y se puede aplicar en el labio superior o en el inferior o, en ambos. Este proceso puede durar entre seis meses, nueve meses o incluso más de un año, depende del producto, del estilo de vida o de la capacidad de reabsorción de cada paciente.