Los Bridgerton, en Netflix, se han convertido en un fenómeno de masas y son muchas las que quieren copiar a la protagonista para ¿conquistar a un duque?

Los Bridgerton, la serie de moda de Netflix que nos tiene a todas fascinadas, nos abierto un mundo nuevo de estilismos, peinados y accesorios con los que poder viajar en el tiempo y darnos un aire mucho más sofisticado. Si estás buscando un look para un evento especial, como puede ser tu boda, Conchi Fernández, jefa de estilistas de To Be Aguilar Delgado y Charo Palomo, directora de la Atelier Charo Palomo, nos desvelan cómo hacer dos de los peinados más sofisticados de la protagonista de la serie, Daphne Bridgerton: un semirrecogido con flequillo y un moño con trenzas. ¿Te atreves a convertirte en duquesa por un día? ¡Atenta a sus consejos!

Semirrecogido con flequillo

Un punto muy a favor de este peinado es que le queda bien tanto a mujeres de 20 años como de 40. Aporta un estilo fresco, desenfadado y rejuvenecedor, como el de Daphne Bridgerton. Otro de los motivos por el cual sabemos que este peinado será uno de los más copiados es porque lleva flequillo y estos vuelven (más que nunca) a estar de moda. “Un peinado muy favorecedor para las caras ovaladas y redondas, ya que enmarca la cara gracias al flequillo cortina». – afirma Conchi Fernandez, jefa de estilistas de To Be Aguilar Delgado.

¿Cómo se hace?

Para conseguir este look de Daphne Bridgerton, en primer lugar, hacemos una coleta recogiendo solo la parte superior del cabello dejando el pelo semirrecogido. Para que quede lo más elegante posible, la goma de pelo debe quedar totalmente tapada. Para ello, podemos enrollar alrededor un mechón de pelo utilizando horquillas, una de moños y otra normal, según nos cuenta Conchi Fernández.

“Para esconder la goma de pelo, utilizamos dos horquillas, una de moños y otra normal, y pasamos la del moño por debajo de la goma, tomamos un mechón con el que damos unas vueltas y el sobrante lo pinzamos con una horquilla normal que enhebramos (literal) en la primera, tirando de la misma hacia abajo de manera que el mechón se queda incorporado al resto del cabello y ni rastro de la goma del pelo.”- explica Conchi Fernández, jefa de estilistas de To Be Aguilar Delgado. Para terminar, y darle un toque más estiloso a nuestro peinado, haríamos unas ondas naturales con las tenacillas al pelo que queda suelto y al flequillo.

Recogido con trenzas

Los recogidos son, sin duda, uno de los peinados que nunca pasan de moda. Si a esto le añades el toque de las trenzas en los laterales lo haremos de lo más original y con un toque romántico.

“Este peinado de recogido completo con trenza es uno de los más clásicos, y uno de los más pedidos en looks para novia. Este peinado lo recomiendo para mujeres con cara ovalada, ya que es a las que más les favorece el tener la cara totalmente al descubierto” – apunta Charo Palomo, directora de la Atelier Charo Palomo.

¿Cómo se hace?

“Cogemos un mechón del lateral y hacemos una trenza de raíz. Sujetamos la trenza con una goma pequeña y hacemos lo mismo con el otro lado. En segundo lugar, cogemos el resto del cabello que queda suelto y hacemos una trenza tradicional y la sujetamos con una goma. La enrollamos entrando las puntas hacia adentro y la sujetamos con horquillas. Para el paso final, tendríamos que coger las primeras trenzas, una de ellas la enrollaríamos por encima y la del otro lado por abajo y sujetar con horquillas nuevamente.”- explica Charo Palomo, directora de la Atelier Charo Palomo.