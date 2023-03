¿Tienes un evento especial y no sabes cómo sorprender con tu maquillaje? Te traemos una tendencia de la que llevamos avisando tiempo y que está empezando a tomar fuerza entre las celebrities: 'wet eye make up'. A apenas 4 días del estreno de la segunda temporada del reality de Netflix "Soy Georgina", Georgina Rodríguez nos ha desvelado uno de sus maquillajes más arrebatadores. La mujer de Cristiano Ronaldo nos trae uno de los trends de maquillaje más glamurosos y más complicados de hacer en casa. Pero lo lograréis con nuestros tips de belleza y con nuestras sugerencias de productos para conseguir este acabado efecto mojado. ¡Prepara las brochas y las toallitas desmaquillantes!

Para conseguir una sombra de ojos con efecto mojado y acabado profesional, has de preparar algunos productos que son imprescindibles en este tipo de maquillaje. En primer lugar, es indispensable usar un primer o una prebase de buena calidad para que el pigmento de las sombras se adhiera correctamente y no se emborrone. Además, con el uso de este producto potenciaremos el color de la sombra que usemos, funciona como un imán de pigmento. Aplícalo en tus párpados superiores, espera a que se seque y toma nota para el segundo paso. Para conseguir el mismo efecto que ha creado el maquillador de Georgina en sus ojos, necesitamos una sombra color café en lápiz con textura cremosa y, a poder ser, waterproof, para que luego no se difumine cuando apliquemos la película acuosa.

Consigue el wet eye de Georgina Rodríguez con un gloss transparente denso y brillante

A continuación, dibuja una fina línea con la sombra marrón en lápiz y difumínala con un pincel específico para crear ahumados. Después, puedes aplicar una sombra en crema con destellos de glitter, pero elige un color suave: dorado, rosa palo o un color champagne sutil. Después de aplicarlo, bien con tus dedos o con una brocha plana, debes crear puntos de luz en tu párpado con un highlither. Una buena idea sería extender el iluminador bajo la ceja, en el lagrimal y en la parte interior del ojo.

Este es el paso complicado, ahora debes usar el gloss transparente y extenderlo con un pincel de silicona con mucho cuidado para no emborronar el ahumado anterior. Intenta no pasarte con la cantidad y extiende el producto sobrante bajo la ceja para aumentar el efecto. Por último, utiliza tu máscara de pestañas favorita o, como la influencer, al principio del maquillaje, coloca unas pestañas postizas. Ficha los productos ideales para crear este efecto wet en la galería.