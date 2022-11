La final de ‘MasterChef Celebrity’ cada vez está más cerca y la tensión en las cocinas crece programa a programa. Este último programa ha estado cargado de momentos de incertidumbre en las cocinas y se ha despedido de uno de sus concursantes más divertidos, Xavier Deltell. El actor y el humorista español ha puesto punto y final a su andadura culinaria en el espacio de La 1 tras no ganar ningún duelo en la prueba final, uno de los retos más exigentes de este programa. Los aspirantes con el delantal negro Lorena Castell, Nico Abad, Isabelle Junot y el propio Xavier se han batido en duelo cocinando de diferentes formas los ñoquis. Sin embargo, el actor ha perdido los tres duelos a los que se ha enfrentado, finalizando así su participación.

Antes de dar el veredicto final, Jordi Cruz le ha querido dedicar unas bonitas palabras: «Xavier tus ñoquis al pesto eran los mejores que has cocinado. Estoy convencido que si lo hubieras hecho una cuarta vez, lo hubieras bordado», le ha dicho. Una vez que han dicho el nombre de Xavier como expulsado, el humorista no ha dudado ni un momento en abrazar a todos los miembros del jurado. «Muchísima gracias. Qué bien me lo he pasado«, decía muy emocionado. «No me imaginaba que iba a llegar tan lejos. Me voy súper contento. Me he divertido un montón. El equipo es estupendo, los compañeros maravillosos. Yo aviso para futuros VIPS, venid a pasarlo bien. Es la clave de este concurso. Ya si cocinas es la pera. Mi táctica era venir a divertirme. y uno tiene que ser consciente de tus limitaciones«, ha confesado antes de colgar su delantal.

Xavier Deltell se ha enfrentado a los tres duelos finales

La noche ha comenzado descifrando jeroglíficos gastronómicos y adivinar qué plato deben cocinar a través de sus ingredientes. La Terremoto de Alcorcón, semifinalista de ‘MasterChef Celebrity 5’, les ha visitado para ayudarles. David, Adrián, Patricia, Jokin y Luismi, aspirantes de ‘MasterChef 10’, también han catado los platos. Tras esta prueba, llegará la de exteriores que esta semana se queda en Madrid, concretamente en el Hipódromo de la Zarzuela. Los aspirantes han tenido que preparar el estupendo cóctel que se servirá en una carrera de caballos nocturna. Cada equipo cocinará cinco tapas y un postre. El chef Hugo Muñoz (un sol Repsol), firmará los platos a servir a 70 aficionados a la hípica. Entre ellos estará la empresaria y actriz Lucía Dominguín, aspirante de ‘MasterChef Celebrity 5’.

El equipo azul se ha convertido en el ganador de esta prueba de exteriores, lo que ha llevado a Lorena Castell, Nico Abad, Isabelle Junot y al propio Xavier a colgarse los delantales negros y enfrentarse a la prueba final. El chef Andrea Tumbarello (dos Soles Repsol) ha traído los platos a reproducir y Susi Caramelo, la reportera más descarada de la televisión, les ha visitado en esta prueba tan decisiva para asegurarse la continuidad. El primer duelo ha estado protagonizado por Lorena Castell y Xavi; el segundo por Nico Abad y el humorista; y el último por Isabelle Junot y el expulsado.