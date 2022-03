Si nos trasladamos a 2009 descubrimos muchísimos acontecimientos importantes. Eslovaquia entró en la zona Euro, se crea el Bitcoin y Minecraft, Messi gana su primer balón de oro y Elena Furiase participa en el concurso de Cuatro ‘Password’. Esto último no sería reseñable si no fuera porque la hija de Lolita Flores protagonizó uno de los mayores momentazos de la televisión española, que a día de hoy le recuerdan en vídeo.

La joven acudió, como ocurre en muchos concursos, para participar en el formato como ayuda de los concursantes anónimos. Este formato consistía en adivinar una serie de palabras a través de pistas que se daban, y para hacerse con «mayo», Elena Furiase propuso la palabra «abril». Un malentendido hizo que la otra concursante entendiera «abrir», y por tanto, dijese «cerrar». Pero esto no terminó aquí, y es que cuando Elena recalcó la palabra «abril», la otra concursante no tuviese otra idea que repetir su respuesta, pero con otra pronunciación: «Cerral».

Desde entonces, este vídeo se convierte en meme y Elena Furiase en trending topic cada 31 de marzo y 1 de abril, cuando da comienzo el cuarto mes del año. Y aunque en un principio podría parecer que esto agrada a la actriz, debido a que vuelve a ponerse en la palestra cada año, hace un tiempo la joven dijo que no le hacía mucha gracia recordarlo.

Recado a sus amigos

A pesar de este, en 2022 Elena Furiase ha vuelto a convertirse en TT, lo que ha hecho que la intérprete reaccione en sus redes sociales. A través de diversas stories de Instagram, la joven ha comentado que «pues igual que ‘The Winter is coming’, os digo que ‘Abril is coming’. Lo sé, soy más consciente que nadie. También me estáis empezando a enviar mensajitos, y ya sé el chiste que hay. Lo sé, lo conozco, lo viví yo. Que no hace falta que me lo enviéis, que han pasado 13 años… Y sobre todo, mis amigos y amigas: ¡tampoco me lo enviéis al WhatsApp, que vosotros tenéis más delito, cabrones! Que tengáis un feliz abril. Dejadme en paz».

