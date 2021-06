¿Un documental sobre Rocío Flores? La respuesta de Ana Rosa Quintana

Aunque el documental de Rocío Carrasco ha llegado a su fin sigue dando mucho que hablar. Más aún después de que la hija de Rocío Jurado anunciara que habrá una segunda parte de su programa en Telecinco: ‘En el nombre de Rocío’. En las últimas semanas, mucho se ha comentado sobre la posibilidad de que su hija haga lo mismo y se anime a contar su verdad en otro espacio dedicado en exclusiva a su figura, así como a ofrecer su versión de los hecho sobre la complicada relación con su madre, a la que no ve desde hace nueve años.

Sobre esta cuestión ha hablado Ana Rosa Quintana. A la presentadora, que ha fichado a Rocío Flores como colaboradora en ‘El programa de AR’, se le ha preguntado por este tema, que despierta un enorme interés tanto dentro como fuera de los platós de televisión. ¿Podríamos ver a la joven relatando su trayectoria ante las cámaras? En caso de hacerlo, ¿lo haría en el espacio donde actualmente trabaja? ¿Daría una exclusiva a su jefa para dar respuesta pública al testimonio de su progenitora?. Son las principales interrogantes que están en la calle.

Ana Rosa: «Si habla, mi programa se le queda pequeño»

La respuesta de la periodista es clara: «Si Rocío Flores habla, el programa mío se le queda pequeño y os puedo asegurar que no hay nada cerrado», ha explicado. Sobre Antonio David Flores y las disculpas que ha pedido a sus hijos ha señalado: «Primera noticia que tengo… No he coincidido prácticamente nada y no tengo ninguna relación».

Lo que sí ha dejado claro es el motivo por el que su productora, Unicorn, decidió contar con los servicios de la nieta de ‘la más grande’: «Contratamos a Rocío Flores mucho antes de saber que este programa se iba a a emitir. Porque entendíamos que era, igual que Isabel Pantoja, había estado concursando en ‘Supervivientes’. La hemos contratado para que hable de ‘Supervivientes’, no para que hable de su vida». Asimismo, se ha mostrado satisfecha de la labor de Rocío Flores en en su magazine matinal: «Lo hace muy bien y cuando esté más serena y más tranquila lo hará mejor».

«Estoy en un punto muy complicado», ha admitido Rocío Flores

Cuando Ana Rosa habla de serenidad y de tranquilidad, lo hace con conocimiento de causa. Y es que en las últimas semanas, Rocío Flores ha estado sometida a una enorme presión mediática. Eso la hizo romperse en directo la semana pasada en el plató de ‘Supervivientes 2021’, donde confesaba que no le resulta nada fácil hablar del concurso de Olga Moreno. con todo lo que se está hablando de ella a raíz de la docuserie de su madre: «Si yo no me parto la cara por Olga como he hecho en muchísimas ocasiones es por la situación que tengo fuera… Estoy en un punto en el que es muy complicado… estar con las cosas de fuera y las cosas de dentro».