Alba Carrillo ha vuelto a ser protagonista indiscutible en ‘Sábado Deluxe’, a pesar de que decidió ausentarse del espacio. La colaboradora manifestaba sus importantes discrepancias con la dirección, todo como consecuencia del polígrafo que debía realizar su madre, Lucía Pariente. Finalmente, no ha querido estar presente durante el mismo y cuando ha concluido ha mostrado un tremendo enfado tanto con su progenitora como con el equipo del programa.

«Tenemos movida», con estas palabras Jorge Javier Vázquez anunciaba a la audiencia que algo estaba pasando entre bambalinas. En ese momento se veía como ciertos miembros de la dirección del programa trataban de hacer entrar en razón a la colaboradora. Esta se mostraba muy enfadada y se defendía de la siguiente manera: “Yo no quiero que me hagan encerronas de estas. Yo no dije que iba a sentarme en el ‘Poli’, de todas formas si lo dijese eso luego se negocia».

Finalmente ha optado por no presenciar el polígrafo de su madre donde a la exconcursante de ‘Secret Story’ se le han preguntado sobre asuntos personales de la vida de su hija. Una determinación que hacía que la directora del espacio de Mediaset optase por prescindir de ella también en el plató durante el debate de ‘La casa de los secretos’.

La postura de Alba Carrillo no ha gustado a sus compañeros de programa, entre ellos, Kiko Matamoros. «Se está equivocando», afirmaba con rotundidad. «Es un error enorme. Alba había remontado esa imagen de conflictividad que tenía», añadía al respecto. Mientras que Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban intentaban acudir en su busca por los pasillos de Mediaset para hablar con ella, pero no la encontraban.

El polígrafo de Lucía Pariente

El polígrafo de su madre ha generado un gran enfado en Alba Carrillo. Entre las preguntas que se le han hecho, había una sobre una supuesta infidelidad de la colaboradora a su expareja, Santi Burgoa, que habría provocado la ruptura. Algo que Lucía Pariente ha negado de forma tajante. Acto seguido ha reconocido que no le gustaba tratar este tema. «No me gusta hablar de Santi, por respeto a él. Le tengo mucho cariño. Tendría que haber dicho que esta pregunta no la hacíamos”. Ha añadido que dentro de sus «conocimientos no había sido infiel. Es un no rotundo». Aunque el polígrafo de Conchita determinaba que estaba mintiendo.

Al final de ‘Sábado Deluxe’ han subrayado que Alba Carrillo continuaba en Mediaset donde ha montado en cólera contra su progenitora. Todo por responder ciertas preguntas referentes a su vida íntima. Incluso la colaboradora se ha enfrentado y ha increpado a ciertos miembros del programa. “Nos ha insultado a todos los redactores. La tomó conmigo y me llamó sucia. Además, nos dijo que no sabía donde nos habíamos sacado la carrera de periodismo”, afirmaba una redactora.