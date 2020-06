Toñi Moreno está pasando por una de las etapas más felices de su vida después de que el pasado mes de enero le diera la bienvenida a su pequeña Lola. Desde entonces, la presentadora está de lo más radiante y no para de sonreírle la vida. Y ahora, tiene una nueva alegría profesional con la que volverá a sus inicios.

Toñi Moreno volverá a ‘Viva la vida’ para sustituir a Emma García durante sus vacaciones de verano, tal y como adelanta ‘Yotele’. Después de dos años, la de Sanlúcar de Barrameda regresa al que un día fue su cortijo y volverá a reencontrarse con sus excompañeros.

En octubre de 2018, Mediaset tomó la decisión de intercambiar a dos de sus grandes presentadoras para darle un impulso a dos de los programas estrellas del grupo de comunicación. En concreto, Emma García decía adiós a ‘Mujeres y hombres y viceversa’ para ponerse al frente de las tardes de los fines de semana de Telecinco y Toñi Moreno se despedía de ‘Viva la vida’ para irse al espacio de Cuatro. Una estrategia que pilló por sorpresa a ambas presentadoras y a la audiencia. En concreto, la andaluza se mostraba de lo más expresiva en sus redes sociales y compartía algunas imágenes del programa y reconocía que había sido «un fin de semana lleno de emociones».

Toñi está feliz con su trabajo en ‘MyHyV’, pero al principio de su andadura por el programa de citas reconocía que tenía muchos prejuicios. Sin embargo, con el paso del tiempo el programa le ha rejuvenecido y está feliz con poder presentarlo, algo que le divierte y con lo que aprende. El espacio de Cuatro se suspendió con motivo de la crisis sanitaria y el grupo de comunicación está esperando a que llegue el mejor momento para volver. hora está segura de que el programa «me ha rejuvenecido y me encanta presentarlo.

Ha vuelto a ‘Viva la vida’ durante el confinamiento

A pesar de que será en verano cuando vuelva a su rol de presentadora de ‘Viva la vida’, lo cierto es que hace unos meses volvimos a verla apareciendo en el espacio de Telecinco para hablar sobre cómo estaba llevando el confinamiento. En concreto, Toñi Moreno reconocía que no era fácil estar con un bebé recién nacido encerrada en casa, aunque Emma García intentaba ponerle buena cara al mal tiempo. «Todo esto tiene una cosa buena y es que estás creando un vínculo muy especial con tu niña, tener la posibilidad de pasar tanto tiempo con ella es un privilegio».

Además, la andaluza también reconocía que su hija era una niña muy buena: «Come, duerme, ríe, es buenísima». Sin embargo, sobre la emergencia sanitaria lanzaba una reflexión y se cuestionaba el mundo que la sociedad le iba a dejar a las nuevas generaciones: «Siempre las noticias como estas me han pillado siendo periodista, pero esto además me ha pillado siendo madre».

Ha vuelto a su casa

Toñi Moreno estaba deseando poder volver a su Sanlúcar de Barrameda para reencontrarse con los suyos. Con la llegada de la ansiada «nueva normalidad», la presentadora ha hecho las maletas y ha puesto rumbo a Cádiz para disfrutar de un fin de semana de desconexión para recargar las pilas antes de volver a ponerse al frente de ‘Viva la vida’. «Y vuelvo por fin para reencontrarme», ha escrito junto a un vídeo en el que ha mostrado su divertido día de playa.

Ahora que está aprovechando el tiempo para estar con los suyos seguro que saca un rato libre para continuar con su libro, que hablará sobre la realidad del embarazo. En una entrevista reciente, Toñi Moreno explicaba que el suyo había sido «achacoso» porque n solo ha pasado bien. Sin embargo, cuando pudo verle la carita a su bebé, reconocía que todo el sufrimiento había merecido la pena. «Cuando la tuve pensé: ‘Necesito estar bien para recuperarme’. Por eso decidí no darle el pecho y ahora estoy un poco arrepentida, porque si hubiese sabido lo del confinamiento se lo hubiera dado. La he llevado a la farmacia, la he pesado y está enorme y guapísima. ¡No sé a quién sale!».