Un año más, Toñi Moreno se pondrá al frente de ‘Viva la vida’ durante las vacaciones de verano de Emma García. Te contamos todo

Hace ya un tiempo, Toñi Moreno estaba al frente de ‘Viva la vida’, antes de que los directivos de Telecinco decidieran hacer un cambio de presentadoras y pusieran a Emma García al frente. Ahora, la presentadora regresa al que fuera su programa y lo hace para sustituir a la vasca durante sus vacaciones de verano. Tal y como ha podido saber SEMANA, Toñi Moreno se encargará, otro año más, de sustituir a Emma García durante los meses de verano. De momento, no se sabe la fecha en la que la actual presentadora le cederá el testigo, algo que ya ocurrió en el 2020 y en el que fue a finales de julio cuando tomó las riendas del programa. El pasado año, ambas se reencontraron en un programa, dando así el carpetazo final a todos los rumores de que señalaban la mala relación entre ambas periodistas.

Toñi Moreno ya sustituyó el pasado año a Emma García

Tal y como hemos dicho anteriormente, no es la primera vez que Toñi Moreno sustituye a Emma García. Tras el éxito que obtuvo la gaditana el pasado año, Paolo Vasile ha tomado la decisión de que este año sea ella quien vuelva a presentar ‘Viva la vida’ durante los meses de verano. Esto supone una gran alegría profesional para la andaluza, que regresa a sus inicios en Telecinco. Durante estos meses ha estado volcada en el cuidado de su hija, Lola. Y ahora, en las próximas semanas, SEMANA ha podido saber que regresará a las instalaciones de Mediaset para conducir el programa que tantas alegrías le ha dado.

Durante las próximas semanas, Toñi Moreno regresará al que fuera su cortijo y se reencontrará con los que fueran sus compañeros de programa. El pasado año, después de poco más de un mes al frente del mismo, se despedía de manera muy emotiva asegurando que «para mí este programa me cambió la vida y siempre va a ser mi casa. Tengo muchos amigos. Me ha encantado trabajar con vosotros y me lo he pasado muy bien este verano. Ha sido un momentazo. No quería cargarme el tinglado antes de que volviera Emma… Me siento súper afortunada de haber estado aquí«, dijo.

La estrategia de Telecinco con la que Toñi Moreno fue apartada de ‘Viva la vida’

En octubre de 2018, Mediaset tomó la decisión de intercambiar a dos de sus grandes presentadoras para darle un impulso a dos de los programas estrellas del grupo de comunicación. En concreto, Emma García decía adiós a ‘Mujeres y hombres y viceversa’ para ponerse al frente de las tardes de los fines de semana de Telecinco y Toñi Moreno se despedía de ‘Viva la vida’ para irse al espacio de Cuatro. Una estrategia que pilló por sorpresa a ambas presentadoras y a la audiencia. En concreto, la andaluza se mostraba de lo más expresiva en sus redes sociales y compartía algunas imágenes del programa y reconocía que había sido «un fin de semana lleno de emociones». Hay que recordar que ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ya dijo adiós de manera definitiva.