Toñi Moreno y María José Campanario mantuvieron una estrecha amistad durante un tiempo. La presentadora ha recordado que eran amigas, pero en los últimos años su relación se ha distanciado y es prácticamente inexistente. La gaditana ha confirmado este hecho y ha mandado un revelador mensaje a la mujer de Jesús Janeiro.

«Hubo un tiempo, hace mucho, que era una persona muy cercana a María José», reconocía Toñi Moreno en ‘Viva la vida’, un programa que ha vuelto a presentar durante las vacaciones de Emma García. El espacio abordaba cómo se encuentra actualmente la mujer del torero quien hace más de una década que sufre fibromialgia, una enfermedad por la cual ha sido hospitalizada en diversas ocasiones por fuertes dolores.

«Es verdad que cuando empezó con la enfermedad María José marcó una distancia con todos los que teníamos cercanía y éramos periodistas», explicaba. Añadía que no le hacía bien contactar con la prensa y que así se lo prescribió el médico: «Se aisló, no veía la tele y le venía bien».

Asimismo, la presentadora recordaba que ella nunca se ha especializado en contenido del corazón y que su trayectoria estuvo más unida a los sucesos, sin embargo, realizó un documental que le acercó de forma estrecha al matrimonio formado por María José Campanario y Jesús Janeiro. «Es verdad que María José en el último tiempo ha estado cómo enfadada», revelaba.

Un distanciamiento por el que el preguntaba directamente qué le pasa con ella: «¿Te he hecho algo, te he fallado en algo?. No lo sé». Y le mandaba el siguiente mensaje: «María José, si me estás viendo, te he mandado una foto de mi niña porque me gusta compartir su foto con mis amigos». Además, mostraba su admiración pública por la odontóloga y le decía que la quería. Manifestaba que tenía toda su admiración por su tesón al volver a estudiar cuando le dijeron que no podía afrontar una carrera universitaria. Recordaba que optó entonces por irse a Portugal y aprender el idioma del país.

Concluía su intervención reflexionando sobre la posible razón que podría haber provocado este distanciamiento aludiendo a Belén Esteban, madre de la primogénita del torero, Andrea Janeiro: «Puedo quererte muchísimo como es, pero también puedo querer muchísimo a Belén Esteban. Puedo entender tu posición y la de Belén, cada una tenéis vuestro sufrimiento. Solo te digo, amiga, que estoy aquí para cuando quieras. Soy la misma de siempre. No he cambiado».

En el programa también han tratado el momento de salud que atraviesa María José Campanario, han señalado que ha estado recientemente ingresada durante unos días, pero que ahora ya está descansando en su hogar. En los últimos años ha sufrido diversas recaídas como consecuencia de la enfermedad que padece, fibromialgia.

El triunfal regreso de Toñi a ‘Viva la vida’

La gaditana ha vuelto a la que fue su casa durante un tiempo, el programa ‘Viva la vida’. La andaluza, sustituta de Emma García durante sus vacaciones estivales, volvía a tomar las riendas del espacio de Telecinco y lo hacía visiblemente feliz. «Qué ganas tenía de volver aquí. Regreso a Mediaset, al programa que tantas alegrías me ha dado y el que tiene el nombre más bonito del mundo», comenzaba.

Toñi Moreno atraviesa un excelente momento profesional que se une a una etapa personal muy dulce. El pasado 21 de enero llegaba al mundo su única hija, Lola, un bebé que ha revolucionado por completo su vida. «Todo esto tiene una cosa buena y es que estás creando un vínculo muy especial con tu niña, tener la posibilidad de pasar tanto tiempo con ella es un privilegio», afirmaba recientemente en televisión.

Dos años después de que Toñi Moreno y Emma García se intercambiaran sus roles como presentadora en ‘Viva la vida’ y ‘Mujeres y hombres y viceversa’, se volvían a reencontrar para explicar la verdad sobre su relación, algo sobre lo que se ha especulado mucho. La guipuzcoana aseguraba que a raíz de la decisión de Mediaset, ambas vivieron un momento difícil puesto que les puso su vida profesional patas arriba. La andaluza suscribía sus palabras y aseguraba que nunca habían tenido un problema. Además, la presentadora actual de ‘Viva la vida’ confirmaba que en alguna que otra ocasión se han tenido que llamar para «aclarar cosas».