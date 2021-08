La malagueña, una apasionada de la cocina, ha logrado el triunfo en la última edición del concurso de Telecinco.

La última entrega de la presente edición de ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition‘ ha llegado su final. En ella, Sofía Suescun ha recibido a los participantes en la casa que comparte con su novio, Kiko Jiménez. La navarra ha hecho todo lo posible por destacar y dejar el listón bien alto, a pesar de que no cocina nunca. Tras ofrecer a sus comensales platos como tostas de anchoa, salmón a la plancha y una tarta de queso como postre.

Al finalizar la cena, los concursantes en el ‘reality’ han votado al mejor cocinero y anfitrión de la presente edición. Lo cierto es que la malagueña jugaba con ventaja. Había llegado a la cena con 24 puntos conseguidos cuando le tocó abrir las puertas de su casa de Aravaca. Tras realizarse las votaciones, la hija de María Teresa Campos se ha alzado con la victoria.

«Estoy muy contenta. Muchísimas gracias. En la comida pesé que era justa ganadora, aunque pensé que ganaría Yurena», ha reconocido nada más conocer el veredicto de quienes han compartido con ella este espacio veraniego. En segundo lugar quedaba la cantante antes conocida como Tamara y Ámbar; en tercer lugar, Sofía; y en cuarto y último puesto, Gianmarco.

Lo cierto es que poco antes de saberse ganadora, Terelu tuvo que intervenir en el enfrentamiento entre Gianmarco Onestini y Sofía Suescun. La navarra se mostró grosera con el joven desde el principio de la velada. Y tan hostil como en su primer desencuentro con el italiano. Hasta llegó a echarle en cara la infidelidad de Adara Molinero que provocó la ruptura de la pareja. Sus palabras hacían llorar al estudiante de Derecho.

Terelu recrimina a Sofía Suescun por su actitud con Gianmarco

«Me dan asco las personas que intentan ponerte el dedo dentro de esta herida cuando yo aún no he superado esto», decía Gianmarco. La malagueña no ha dudado en intervenir y ha recriminado a su compañera: «Ha sido muy feo lo de los cuernos. Él no lo ha pasado bien, el pobre. No puedes invitar a alguien a tu casa y hacerle eso, es una falta de educación«, le ha recordado. «Yo he sentido por primera vez que Gianmarco estaba dolido con Adara».

El italiano, por su parte, ha reconocido que el comentario le ha sentado mal: «Que una persona se burle de ti tocando estos puntos me parece muy feo. No quiero esconder lo que siento. No estoy enamorado de ella, pero es lo que ha pasado». Para la colaboradora de ‘Viva la vida’, la actitud de Sofía Suescun estuvo fuera de lugar: «Uno no puede invitar a su casa a alguien a insultarlo». Una opinión que también compartía Yurena.

La victoria de Terelu en ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’ se produce en plena cuenta atrás para el comienzo de ‘MasterChef Celebrity 6’, el talent culinario de Televisión Española en el que pondrá a prueba sus habilidades como chef. En el programa de la cadena estatal, la malagueña se batirá en duelo gastronómico con actores como Victoria Abril, Verónica Forqué, Carmina Barrios, Vanesa Romero, Belén López e Iván Sánchez, a cantantes como Bustamante, Arkano, Tamara, Samantha Hudson y Yotuel Romero, a otros presentadores y colaboradores como Julián Iantzi y Juanma Castaño, al humorista Miki Nadal y al diseñadorEduardo Navarrete. En cuestión de semanas podremos ver a la andaluza dándolo todo entre fogones. ¿Dejará el listón tan alto como hasta ahora?