«Hermano anónimo, no secreto», ha señalado la colaboradora visiblemente afectada porque este asunto haya visto la luz.

La familia Campos ha vuelto a copar la actualidad de la crónica social esta última semana. Antonio David Flores desvelaba que tenían un hermano para muchos desconocido hasta la fecha. Terelu Campos se ha pronunciado con sinceridad: «Hermano anónimo, no secreto», confirmaba. La colaboradora se mostraba visiblemente afectada por todo lo que se ha hablado al respecto.

«Estoy preocupada por otras cosas. Sobre todo cuando se hace daño a personas que no forman parte de nuestro mundo», reconocía casi sin poder contener las lágrimas. «Por supuesto que es cierto», añadía. «Públicamente nunca habíamos hablado», ha comenzando explicando. Aludía a que durante este tiempo, la familia ha respeto la decisión de este: «Hemos respetado la decisión de una persona anónima. De un padre que nunca fue público y de una madre anónima y que ambos están muertos», matizaba.

Se trata de una primera y esperada reacción por parte de Terelu después de que Antonio David sacara a la luz pública la existencia de su hermano. «¡Que hable de su separación! ¡Que hable de por qué le dieron al padre la custodia de sus hijos! ¡Que hable de su hermano el de Málaga! ¡Que no me tiren de la lengua, que intentan defender a sus amigas cuando tienen el culo lleno de mierda!», explotaba el ex Guardia Civil después de que Carmen Borrego ofreciera unas declaraciones hablando de su hija, Rocío Flores.

«No me siento una miserable»

Por su parte, Carmen Borrego también ha querido pronunciarse acerca de la nueva polémica en la que se ha visto envuelta. «No me siento una miserable», ha afirmado rotunda la hija de María Teresa Campos. Sus últimas declaraciones en las que ve inviable una reconciliación entre Rocío Flores y Rocío Carrasco han provocado un auténtico tsunami de reacciones entre sus excompañeros de ‘Sálvame’. María Patiño cargó duramente contra ella, al igual que Antonio David Flores. La presentadora llegó a llamarla incluso «pobre miserable».

La hija de María Teresa Campos comenzaba la tarde en ‘Viva la vida’, programa en el que colabora los fines de semana, reconociendo que no iba a desdecirse públicamente. «No me voy justificar de todo lo que he dicho. Sí que voy a explicarme y me gustaría que las cosas quedasen claras. No tengo nada que ocultar», aseguraba sin ápice de arrepentimiento. «He dado una opinión de algo de lo que lleva hablando la gente durante un año. Es mi opinión de manera equivocada o no, es mi opinión. Creo que no habrá reconciliación», reiteraba. Sabiendo que es buena amiga de Rocío Carrasco, ha querido dejar claro que no hablaba en boca de nadie.