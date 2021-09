Tras sus sangrantes acusaciones en ‘Sálvame’, la hija de María Teresa Campos ha dejado claro que el colaborador no se va a salir con la suya: «¿Se nos ha ido la cabeza?».

¡No hay tregua! En medio de la gran brecha familiar que hay entre su hermana y su hija, Terelu Campos se ha mostrado dolida tras escuchar las sangrantes declaraciones de Kiko Hernández el pasado miércoles en ‘Sálvame’. En ellas, el colaborador del programa de Telecinco acusaba a la hija de María Teresa Campos de haberse saltado las normas contra la Covid-19 «por ir de bar en bar». Un brote que la colaboradora de ‘Viva la vida’ no piensa dejar pasar por alto, tal y como ella misma ha anunciado.

Este sábado, Terelu Campos se llevaba las manos a la cabeza después de escuchar al completo todos los ataques que le dedicó Kiko Hernández hace unos días en ‘Sálvame’. «Es déspota, clasista y digna para lo que la interesa. Todo el día con la mascarilla… que la que pillaste el Covid fuiste tú por ir lamiendo barras de bares», acusaba el colaborador. «¿Estás pensando en demandarle?«, preguntaba Enrique del Pozo con el semblante serio. Ante esto, sin querer entrar en detalles, la hija de María Teresa Campos afirmaba con la cabeza.

«Voy a consultarlo. Al menos, estudiarlo«, reconocía Terelu Campos dejando claro que quien fuera su compañero de fatigas en Telecinco no había medido sus palabras y no iba a permitir que se saliera con la suya. En su respuesta al exconcursante de ‘Gran Hermano’, la estrella de ‘MasterChef Celebrity’ no dudaba en aprovechar la ocasión para criticar al programa de las tardes de Telecinco. «A mí lo que menos me importa es una demanda. Lo que pasa es que hay cosas que no se pueden permitir. Por parte de nadie. Ni de la dirección de un programa, ni de un colaborador, ni de una productora, ni de nadie. Hay un momento en el que alguien tiene que decir: ‘¿Se nos ha ido la cabeza?‘. No se nos puede ir porque trabajamos de cara al público», admitía la de Málaga de forma tajante.

De la misma forma, la hermana de Carmen Borrego ha insistido en tachar de «delito» las acusaciones vertidas por Kiko Hernández. «He visto esos cinco minutos y tengo la satisfacción de haber recibido el cariño de los que me importan. Me hizo mucho daño. Hacer una insinuación constitutiva de delito es muy grave, es tremendo. Es frivolidad con una enfermedad. Ahí lo dejo», sentenciaba con tono de enfado.

Horas más tardes, ‘Sábado deluxe’ recogía las palabras de Terelu Campos y era Carmen Borrego quien le quitaba hierro al asunto y confesaba que no creía que su hermana fuera tan lejos y terminara tomando acciones legales contra Kiko Hernández. De la misma forma, el colaborador de ‘Sálvame’ hacía uso de sus redes sociales para contestar a la hija de la veterana comunicadora y sentenciaba: «Donde las dan, las toman«.

Los sangrantes ataques de Kiko Hernández a Terelu Campos

Después de reencontrarse con Terelu Campos en el plató de ‘Secret Story’, Kiko Hernández confirmaba que no estaba previsto que esto sucediera y reconocía que estaba cansado de la hija de María Teresa Campos. «No voy a lamer más culos, no puedo más. «No sé cómo actuar contigo, me he arrodillado, te he pedido perdón, estoy bien con tu madre, me he ido a comer con ella, me he reconciliado con tu hermana. ¿Qué más quieres, que te lema el culo? ¿Qué he hecho yo para que me echen de un plató? Yo no he dicho nada malo de ti ahora. ¿Te fastidia que me lleve bien con tu madre y tu hermana?», decía enfadado y provocaba que Jorge Javier Vázquez le parara los pies.