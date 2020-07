«Jamás en mi vida hice a María responsable de que yo no presentara el ‘Deluxe’, ella no es culpable de eso», ha afirmado Terelu.

María Patiño siempre ha sido una de las personas más críticas con la familia Campos. Desde que Terelu Campos dejara ‘Sálvame’ hace un año, su relación se ha enfriado por completo. Si no fuera poco, los últimos días ambas excompañeras han vuelto a estar en el ojo del huracán después de que la presentadora bloqueara a la hija de María Teresa Campos en WhatsApp. Terelu ha analizado al detalle la posible raíz de este conflicto que se remonta a 2014.

Sus caminos profesionales han tomado caminos paralelos en los últimos años, ambas fueron durante una larga época compañeras en ‘Sálvame’, pero hace seis años hubo un punto de inflexión. En enero de 2014, Terelu abandonó temporalmente el programa y durante su ausencia, María Patiño comenzó a sustituirla como presentadora -quien a su vez suplía las ausencias de Jorge Javier Vázquez-.

«Jamás en mi vida hice a María responsable de que yo no presentara el ‘Deluxe’, ella no es culpable de eso. Probablemente no haya ningún culpable», ha señalado la colaboradora. Ha contado cómo se enteró de que su compañera tomaría su relevo: «A mí se me comunicó como se me tenía que comunicar y ella me llamó por teléfono. Yo le dije que no tenía ningún sentimiento contra ella».

Respecto a aquel incidente que podría haber hecho mella en su amistad, Terelu ha contado lo siguiente: «Ella siempre alabó la generosidad que yo siempre tuve hacia ella». Además, ha recordado cómo era su relación entonces, no ha confirmado que fueran amigas, pero ha reconocido que tenían un trato muy estrecho: «Nosotras hemos tenido una relación fuera de cámara».

Después de ver un vídeo en ‘Viva la vida’ en el que se ha hecho un repaso a numerosas declaraciones de María Patiño crítica no solo con ella también con su hija Alejandra Rubio, Terelu se ha mostrado afectada: «Era demasiado impacto, me he ido a publicidad con un nudo en el estómago y en el corazón. Hay muchas cosas que yo no había visto. Es absurdo obviar algo que es evidente, no lo ves, probablemente por cosas como estas». Admitía que evitaba ver este tipo de contenidos porque le causaba un profundo dolor: «Si estoy sentada en mi casa y veo cosas que están pasando como estás estoy sufriendo. Ojos que no ven corazón que no siente», sentenciaba.

Valora su actual relación con María

«Ya no sé qué relación tenía con María, lo siento, pero no lo sé», ha manifestado muy sentida cuándo le han preguntado por la presentadora. Respecto a su enemistad, ha sido rotunda: «Lucho cada día por ser más justa». Ha desvelado que en más de una ocasión ha mantenido conversaciones privadas con María Patiño para resolver diversos desencuentros. Uno de ellos se produjo cuando se mostró muy crítica con su hija Alejandra Rubio donde, incluso, afloraron las lágrimas. «Estoy bastante en shock ahora mismo».