«Nunca dijimos que éramos novios pero hablamos de un futuro como pareja», decía la joven entre lágrimas mientras que el exconcursante de ‘La casa fuerte’ se reía.

Cynthia Martínez, la joven con la que Canales Rivera ha tenido un supuesto affaire, ha sido la protagonista de ‘Sábado deluxe’. La joven ha desvelado todos los detalles de su relación con el hijo de Teresa Rivera y ha confesado que estuvo cuatro meses durante el confinamiento con Efrén Reyero. Al verse las caras, la invitada no ha podido evitar venirse abajo al ver como el hombre del que una vez estuvo enamorada se reía de la relación que habían tenido.

Cynthia Martínez ha insistido que ella se puso en contacto con Antonio David Flores para que le gestionara una entrevista en ‘Sábado deluxe’ a raíz de su relación con Efrén Reyero. Sobre esta, la joven insiste en que fueron tan solo cuatro meses de amor, aunque muy intensos. «24 horas de confinamiento, sin trabajar… Nunca dijimos que éramos novios pero hablamos de un futuro como pareja, de sí me iba a vivir a Málaga«, relataba. A pesar de no haberse visto en persona durante esos meses, Martínez insistía en que se pasaban horas y horas haciendo videollamadas mientras que veían series y protagonizaban conversaciones que poco a poco iban subiendo de tono.

«Tardamos mucho en hacer sexo virtual, pero esos sentimientos están ahí. Me hizo un vídeo por el primer aniversario. Yo acepté la ruptura pero ha estado cuatro meses jugando con los sentimientos de una mujer. Efrén me aseguró que nunca iba a tener nada con Marta López y que no fuese celosa«, decía mientras que el que fuera tronista de ‘Mujeres y hombres viceversa’ se reía de la joven.

Esta actitud provocó un fuerte rebote en la invitada que no dudó en recriminarle el hecho de que no quisiera quedar a tomar un café con ella después de que se gastara dinero en comprar un billete para ir a Málaga a visitarle una vez que había libertad de movimiento en nuestro país. «Yo solo quería una explicación y él me acusó de acoso«, decía entre lágrimas mientras que el malagueño miraba el móvil sin inmutarse ante el sufrimiento de la invitada. «Estoy harta de los hombres que juegan con los sentimientos y ponen los cuernos. ‘¡Poco hombre! No me hables más», proseguía mientras que se levantaba del plató en dirección a donde estaba sentado el exconcursante de ‘La casa fuerte’.

Belén Esteban no dudó en defender a Cynthia Martínez y aseguró que creía la versión de la joven y resaltaba que esta seguía enamorada de Efrén. Así, ante la insistente negación del ex de Marta López sobre la relación que había mantenido con la invitada, el programa no dudó en poner un vídeo que este le había editado a la «amiga» de Canales Rivera por su primer mes de relación. «Horas y horas de teléfono, cayéndonos dormidos y desear estar ahí. Quería darte las gracias por ser única, divertida, mi apoyo, mi felicidad. Que sepas que aquí te espero. Gracias por existir mi princesa Aladina, amor de cuarentena«, reza el texto del vídeo.

Así fue la relación entre Cynthia y Canales Rivera

Cynthia Martínez ha confirmado que Canales Rivera y ella se conocieron hace diez años en una discoteca en la que intercambiaron sus números de teléfono. Nunca llegaron a quedar porque él estaba casado y hace tres años volvieron a retomar el contacto a través de las redes sociales. «No supe nada de él hasta que le veo en un programa y me acuerdo de que le conocí hace años. Le escribí por Instagram. Al principio no se acordaba de mí, me dijo que estaba soltero«, comienza a destapar la joven. Al mismo tiempo, la que fuera pretendienta de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ insiste en que se entera de que Canales tiene pareja una vez que se encuentran en la habitación de un hotel. «Quedamos un día que yo estaba en Madrid para ir a cenar. Yo pensé que cenaríamos solos pero cuando llegué había dos amigos suyos. Ha mentido de una manera monumental, ha tratado de dejarme como un cazafamosos«, destapa. Asimismo, insiste que durante la velada no pararon de tontear: «Me plantó un beso en el parking a la salida de la cena».

Después de vivir una noche de amor y pasión, la invitada de ‘Sábado deluxe’ explicaba que escuchó a Canales discutir con su pareja mientras que este estaba encerrado en el cuarto de baño de la habitación del hotel. «Él es muy simpático en la intimidad, buena persona, cariñoso. Me llevé sus calzoncillos, hicimos la cucharita. No estuvimos mucho rato porque estábamos lanzados y no teníamos tiempo físico para explayarnos. No tuvo aguante», detallaba.